No habrá tolerancia a la corrupción: Evelyn Salgado

Tras advertir que no habrá tolerancia a la corrupción ni a la opacidad ni a arriba ni abajo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asumió el compromiso de poner todo su esfuerzo para que su gobierno sea ejemplo nacional en transparencia y ética.

Lo anterior lo expresó en el marco de la inauguración del taller de Capacitación: Vinculación de los Sistemas Nacional de Anticorrupción y de Fiscalización con las Responsabilidades de los Servidores Públicos, quien dijo que esto permitirá reforzar las capacidades que ya tienen los funcionarios de su administración.

En su alocución puntualizó que se podrán tener los mecanismos y todos los procedimientos, pero hay algo que todos debieran cultivar como seres humanos, pero más como servidoras y servidores públicos, que es la ética "para poder rendir buenas cuentas al tribunal de nuestra conciencia".

La titular del Ejecutivo del estado Salgado Pineda, en otra parte de su mensaje que dirigió a los asistentes e invitados, agradeció el trabajo coordinado de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y a la Secretaría de la Función Pública, para llevar a cabo el taller dirigido a los servidores públicos.

Ahí convocó a redoblar esfuerzos para que su administración sea ejemplo a nivel nacional y que Guerrero sea un estado que siempre esté en los primeros lugares de todo lo bueno, pero insistió en la participación de todos los servidores públicos para lograr este objetivo.

Para ello, indicó, que habrá una relación distinta con el poder, "la relación debe de ser para servir y no para servirse, que esté por encima de todo el interés del pueblo y no el interés personal; además que en su actuar diario este la ética".

Precisó que en cada decisión que tomen tendrá un impacto positivo o negativo en un sector de la población, por eso les pidió tomar decisiones sabias y rigiéndose siempre con una conducta de ética, insistió.

La mandataria estatal refirió que se debe arrancar desde la raíz la madre de todos los males que es la corrupción, por eso pidió tomar el ejemplo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar, porque es una forma del servicio público.

"No habrá Tolerancia a la corrupción, ni arriba ni abajo y a barrer las escaleras de arriba hacia bajo, pero no permitir que en ningún espacio haya corrupción y que todos los programas se ejecuten con transparencia", apuntó.