No habrá permiso para Acamoto 2021: Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, reveló que no se autorizará la realización del evento denominado Acamoto en Acapulco y adelantó que a partir de mañana con el inicio del semáforo epidemiológico en color amarillo, se tendrá un seguimiento puntual para respetar el horario y porcentaje de apertura de negocios.

Durante la conferencia de actualización de casos de coronavirus, donde fue acompañado por el secretario de salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, el mandatario precisó que por el contagio que se ha registrado por la llegada de gente de otras entidades, se debe mantener la vigilancia en este tema. Local Cierran más negocios en Acapulco por incumplir medidas sanitarias

“Por ahí corrió (la versión) que hay un evento de acamoto, no, no, no se va a autorizar ese evento de acamoto, la opinión del gobernador es que no se va a autorizar y como autoridad sanitaria lo anticipamos, no, no habrá ninguna autorización para celebrar ese evento del acamoto”; mencionó.

Astudillo Flores, precisó que la determinación de no permitir este evento es porque se tiene la concentración de muchas personas “especialmente” que vienen de afuera y consideró que se debe evitar el contagio.

Detalló que con semáforo amarillo se van a seguir prohibiendo reuniones masivas y vigilarán el cumplimiento puntual de los aforos, así como los horarios en playas, restaurantes y hoteles, donde aumentará del 30 al 50 por ciento su apertura.

“Vamos a tener que darle seguimiento muy puntual a todas las medidas, para que pudiéramos conservarnos en este semáforo, que va a ser muy importante, primero es la salud, que como gobernador así lo dejo muy claro, primero es la salud, también hay que encontrar algún equilibrio que se pueda en una situación tan difícil que hemos vivido en el tema económico”, dijo.

Foto: Miguel Ángel Mendoza | El Sol de Acapulco

En su mensaje, señaló que las restricciones en las playas se mantendrán y se irán controlando, mientras que en los horarios de hoteles y restaurantes se tendrá una ampliación del 20 por ciento de ocupación, por lo que de 30 pasaron a 50 puntos porcentuales.

En su oportunidad, el secretario de salud, Calos de la Peña Pintos, mencionó que se tendrá una ampliación también en los horarios de atención en estos y otros negocios por lo que ahora habrá apertura hasta las doce de la noche y deberán estar cerrados desde la media noche a las seis de la mañana. Los casinos y cines, funcionarán al 40 por ciento.