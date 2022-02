No fue un normalista el que lanzó el tráiler: Diputado

Tras afirmar que nadie puede garantizar que quien le fue a quitar la velocidad al tráiler que lanzaron contra el personal de la Guardia Nacional y policías del estado era un normalista, el diputado local de Morena, Jacinto González Varona, prácticamente se solidarizó con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de que la unidad se conduce sola.

El legislador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, pensó que “hay que revisar bien las cámaras y sancionar a quien realmente lo hizo. Siempre ha habido radicales en los movimientos. Yo he estado en los movimientos y hay quienes dicen muerte al gobierno, no importa que me lleve cinco almas, pero el gobierno va a caer”.

En lo que quiso ser una defensa de los estudiantes, admitió que esos pensamientos siempre van a haber en los movimientos, pero no los comparten todos los normalistas, dijo al tiempo que probaron de echar la culpa a los policías del enfrentamiento por revisarlos cuando el grupo se quitaron.

Lea también: Se cumplen 11 días de presencia de antimotines en casetas de la Autopista

¿Para qué los revisa? ¿Qué vas a encontrar en un camión?

-Uno de los reporteros respondió: Granadas.

Granadas. No, perdón, granadas no, vas a encontrar bombas molotov, cohetones, porque no te vas a enfrentar con florecitas también (sic). Vamos en paz siempre nosotros.





México Hay delincuentes infiltrados en Ayotzinapa, advierte AMLO

-Pero no fue una provocación ir hasta donde estaban los policías cuidando las casetas de Palo Blanco…

Puede ser una provocación de grupos radicales. Hasta ahí la podemos dejar. Porque obviamente es un asunto que no comparto para nada esa acción, pero de esa reacción hubo una acción, que ellos (los normalistas) ya se estaban retirando y la Policía del Estado los trataron antes de detener, fue un exceso, dijo en su afán de limpiar la imagen de los estudiantes.

Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y lo sostengo, que puede haber grupos infiltración de la delincuencia y radicales, grupos que hoy se quedaron fuera del presupuesto gubernamental y quieren desestabilizar este gobierno, atizó el legislador de Morena, en su incisiva defensa por los normalistas.