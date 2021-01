No aceptará Félix Salgado escoltas durante la campaña

El virtual candidato a gobernador por el partido Morena, Félix Salgado Macedonio anunció que no aceptará escoltas o vigilancia especial de parte del gobierno del estado durante el proceso electoral "me gusta andar sólo a mi me cuida el pueblo".

Cabe señalar que hace unos días el secretario de seguridad dio a conocer que se tiene diseñada una estrategia que se implementará para cuidar a los candidatos que participen en el proceso electoral, al respecto Félix Salgado indicó que es un buen gesto de parte del gobierno. Local No voy a abonar al golpeteo ni a la desestabilidad política de Morena: Adela Román

Á pesar de ello insistió en que de manera personal no le gusta mucho tener escoltas, "me gusta andar sólo y a mí me cuida el pueblo, sin embargo agradezco el gesto del gobierno del estado por cuidar la seguridad de quienes participan en política".

Por otra parte el aspirante a gobernar Guerrero indicó que no caerá en la provocaciones como la que lanzó el ex fiscal Xavier Olea Muñoz quien aseguró que si existe una denuncia penal en su contra por el delito de violación.

Indicó que él será prudente y no se enganchará en una discusión sin sentido, " Yo lucho por la libertad, y cada quien tiene derecho de hacer o decir, yo no voy a engancharme, no voy a contestar".

Insistió en que actuará con mucha prudencia porque en esta etapa de su vida en que está a punto de cumplir 64 años ya no es el toro sin cerca, "ahora soy el toro se acerca".