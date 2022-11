Niega pachanga ayuntamiento de Chilpancingo

El ayuntamiento de Chilpancingo aseguró no haber participado en la organización y mucho menos haber pagado una fiesta que la alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, encabezó el 24 de septiembre en el salón Diamante de esta capital, donde se agasajó a presidentes de colonias con rifas de regalos, comida y bebidas, además de música en vivo.

Para la fiesta, los delegados del gobierno municipal y algunos funcionarios se dieron a la tardea de acudir a cada colonia para visitar a los presidentes y hacerles la invitación personalizada "la alcalde Norma Otilia quiere platicar con ustedes los líderes naturales y hablarles de los proyectos que tiene para Chilpancingo", fue la invitación que se hizo a cada uno de los invitados.

Un día antes, el 23 de septiembre, vía telefónica les llamaron a los presidentes para confirmar su asistencia e informarles que podrían acudir al salón Diamante acompañados de una persona más, al menos así lo hicieron con el presidente de una colonia del sureste de la capital.

"Cuando acudí, pensé que sería una reunió con poca gente en la que podríamos platicar con la alcalde y exponerle las necesidades del a colonia, pero nos llevamos la sorpresa de que era una fiesta con música, comida y mezcales, también muchos pero muchos regalos", indicó la fuente.

En la entrada les entregaron los boletos para la rifa, sin embargo por no haber las condiciones para dialogar con la presidenta prefirió retirarse, "se soltó fuerte el aguacero y yo dejé una ventana abierta en la casa por eso me retiré".

Estado Encargada de Finanzas en Chilpancingo renuncia al cargo

En fotografías que este reportero tiene se aprecia a la presidenta municipal y funcionarios de su gobierno como su secretario particular Oscar Alarcón, su director de comunicación social, Rusel Rivera en la organización de la fiesta, sin embargo al preguntar vía plataforma nacional de transparencia sobre el evento el comunicador aseguró que no fue convocado al evento y por ello no hay ninguna información al respecto.

La Secretaria de Finanzas, también respondió que tras revisar todas las facturas de las erogaciones que se han hecho para el área social del a presidenta no se localizó ningún gasto para esta fiesta, además de que ningún trabajador del esta área apoyó en la organización de la actividad.

En el documento 115/UTA/2022, señala: "Es menester señalarle que las actividades que lleva cabo la alcaldesa relativas a convivencia social se enmarcan dentro de las acciones que programa la Unidad administrativa de Presidencia y del cual obra expediente de gasto ejecutado en copia fotostática que no cuenta con la información antes mencionada tampoco".

Estado Ni un peso canalizó el municipio al desarrollo Social

Cabe señalar que hace una semana la alcaldesa Norma Otilia Hernández, no pudo aclarar el origen de los recursos que se gastaron en la fiesta del 10 de mayo en que oficialmente aseguraron que fuero donaciones de "empresarios", sin embargo la misma presidenta evidentemente molesta dijo que los empresarios le donaron tres tinacos, pero el resto se compraron con economías que tiene el gobierno, y hasta ahora estamos esperando que entreguen la información correcta de ese hecho.

En su respuesta Norma Otilia aseguró tajante que su gobierno no está lavando dinero de la delincuencia organizada, y que no son estos grupos delincuenciales los que han financiado las pachangas, pero recalcó que estas se seguirán realizando.