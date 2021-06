Niega Mario Figueroa alcalde electo de Taxco vínculos con el crimen organizado

El alcalde electo de Taxco Mario Figueroa, quien en los últimos días ha sido señalado en redes sociales de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, llamó a quienes fueron sus contrincantes en la contienda electoral a aceptar los resultados y permitir que pueda desarrollar sus proyectos en bien del municipio, en este tenor rechazó tener vínculos con un grupo delincuencial como se le ha señalado en redes sociales.

Mario Figueroa, indicó que en los últimos meses ha blanco de dos ataques armados, en uno recibió impactos de bala que le afectaron las costillas y el pulmón, a pesar de ello siguió en la contienda electoral y logró el triunfo como representante del partido Fuerza Por México.

El edil llamó a la Fiscalía General del Estado y General de la República, que a través de las policías cibernéticas investiguen el origen de mensajes que se han difundido en redes sociales en los que se le señala de ser parte del grupo delincuencial conocido como la familia Michoacana.

Reveló que ha pedido seguridad al gobierno del estado, sin embargo se le ha negado, por ello de manera personal ha contratado seguridad privada que resguarde los sitios a donde acuda.

El alcalde electo indicó que en este momento a pesar de no ser autoridad se lo han señalado como responsable de sucesos que ocurren en Taxco, “les quiero decir que no soy Dios, no tengo poderes sobrenaturales, yo estoy concentrado en la elaboración de un proyecto estratégico que tiene metas específicas a lograr en el próximo trienio”.

Indicó que su proyecto de trabajo que lograron atraer el voto fueron dos cosas básicas la reubicación de la terminal de autobuses y la reubicación del tianguis sabatino, también la reactivación del campo que ha sido muy olvidado y tiene propiedades para tener una producción de muy diversos productos.

Finalmente estableció que ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos que intervenga para que el gobierno estatal y federal le brinden seguridad a él y a todos los taxqueños.