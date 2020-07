Ni perdón ni olvido en caso Ayotzinapa: HAF

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró desconocer los nombres de los ex funcionarios Públicos contra los que la Fiscalía General de la República libró órdenes de aprehensión, para que respondan por implicaciones en el caso Ayotzinapa, y aseguró que la postura del gobierno estatal seguirá siendo que en este caso ni perdón ni olvido.

El mandatario estatal participó este miércoles en la ceremonia de honores a la bandera en la explanada del palacio de gobierno, posteriormente ofreció una entrevista a medios de comunicación donde además del tema de salud se le cuestionó sobre la postura del gobierno en torno a los virajes que ha dado el caso Ayotzinapa.

La FGR en días pasados detuvo a Ángel “N”, presunto líder de un grupo delincuencial a quien se le atribuye responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también se dio a conocer que se emitió una ficha roja de la Interpol para localizar en todo el mundo a Tomás Zerón de Lucio ex responsable de la Agencia de Investigación Criminal, que alteró evidencias del caso, y que se libraron 46 ordenes más que incluyen a ex funcionarios del estado.

Al respecto, el mandatario dijo “desconocemos el contenido de esta lista de las 46 órdenes de aprehensión como saben no se ha dado a conocer en ningún noticiero, no se ha dicho, ni se ha filtrado y quizás se trate de una estrategia el no revelarla hasta que se hayan ejecutado”.

Por ello el gobernador estableció que su gobierno mantiene su postura “lo que siempre he dicho en este asunto, ni perdón ni olvido, es un tema en el que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que los que tuvieron responsabilidad enfrente la ley”.

LA GUARDIA NACIONAL A UN AÑO

Sobre las acciones que la Guardia Nacional ha desempeñado en Guerrero, el gobernador indicó que se trata de una corporación que sigue en desarrollo, que ha tenido acciones positivas para Guerrero, y que sigue creciendo.

“Es una institución que nació para servir a México y creemos que han tenido por supuesto acciones positivas en favor de México y la opinión del gobernador es que siguen en su consolidación”.