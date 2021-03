Ni confrontación, ni división: Héctor Apreza Patrón

Con el reto de crear un nuevo esquema de organización al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y desechar el viejo modelo político en este proceso electoral, el dirigente de los priistas guerrerenses, Héctor Apreza Patrón, está decidido a impulsar un proyecto que cohesione sus estructuras y construir una plataforma competitiva y ganadora.

Con una larga carrera dentro del ejercicio público y de ocupar diversos cargos de representación popular, el licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de no poder ser el candidato a gobernador de Guerrero, aceptó ser el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y sacar el relevo institucional con su candidato Mario Moreno Arcos. Estado Militantes de Morena desconocen a sus candidatos a diputados

En entrevista, admite que tiene ante sí un difícil compromiso con su militancia y organizar a los auténticos liderazgos que dan soporte a ese orden estructural, tan necesario en esta campaña ordinaria en la que estará en juego la gubernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos.

-Al tomar el cargo al frente del PRI. ¿Qué cambios vienen aquí en Guerrero?

Mi prioridad es fortalecer las estructuras del PRI, evitar a toda costa los desprendimientos y borrar esa sintomatología del desmoronamiento priista, que no existe, por eso es fundamental no dar mensajes equivocados a la ciudadanía. Mi trabajo se centrará en promover la unidad entre los guerrerenses.

El objetivo es, no la confrontación, no la división, hoy más que nunca y lanzamos el mensaje y la convocatoria a la ciudadanía guerrerense, a que no se dejen confundir.

No es el odio ni la confrontación lo que nos permitirá salir adelante, es la unidad, la confianza entre nosotros, no es violando normas, violando procedimientos, ni violando el respeto a las personas como nosotros saldremos adelante.

Guerrero merece continuar en la senda de la consolidación de la paz, de la estabilidad, de la gobernabilidad. A eso le apostamos nosotros y el trabajo que yo habré de estar desarrollando desde la dirigencia estatal del PRI es acercar al PRI a la ciudadanía, escuchar la voz de la ciudadanía, nos debemos al pueblo de Guerrero y a él vamos a estar sirviendo y no lo decimos en las palabras, lo refrendamos en los hechos.

- ¿En esta coalición PRI-PRD no existirán diferencias por las peleas que puede haber por las candidaturas?

Todo proceso de selección de candidatos tiene sobresaltos, sin embargo, hemos logrado ir construyendo unidad al interior del PRI y hemos logrado ir construyendo unidad con el PRD.

En el PRI cabemos todos, es un partido de inclusión, es un partido que respeta a la gente y es un partido que respetará a la ciudadanía. Por eso nuevamente hacemos una gran convocatoria a la ciudadanía, a que nos permita acercarnos hacia ellos, que nosotros seremos puente y voz para que sus demandas sean escuchadas.