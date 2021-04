"Ni aprendo nada, solo me paso viendo tele y ni entiendo": Claudia

A sus escasos 7 años de edad, Claudia, se resiste a reanudar el ciclo escolar después de disfrutar el periodo de vacaciones de Semana Santa, “ni aprendo nada, solo me paso viendo la tele y ni le entiendo”, dice luego de anunciarse que este martes se reanudan las labores educativas a distancia.

La menor, forma parte del millón 120 mil alumnos que integran la matrícula de educandos de preescolar, primaria y secundaria, en el Estado de Guerrero, que debido a la pandemia del Covid-19, están trabajando con el modelo educativo a distancia desde el 2020. Local Deserción escolar, otra pandemia en Guerrero

Claudia, se ha tenido que adaptar a este nuevo sistema educativo que se imparte a través de la barra programática de las televisoras de sistema abierto y por cable, pero también con las plataformas digitales, en donde se ha puesto a disposición los programas pedagógicos autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este martes, tal y como lo marca el calendario escolar, todos, sin excepción, deberán de reanudar las clases virtuales, en donde los maestros tienen la obligación de dar acompañamiento a sus alumnos a través de los dispositivos móviles o por redes sociales, según las herramientas que tengan a su alcance.

Tempranito me levanta mi mamá y me prende la televisión para que vea las clases que dan unos señores, pero no les entiendo y ni puedo copiar lo que dicen, me paso el tiempo viendo la tele, pero al final no se me graba nada, comenta la pequeña, quien, eso sí, se ha convertido en una experta en el manejo de su teléfono celular.

¿Tú maestro no te habla por teléfono o te apoya con los contenidos pedagógicos?, se le pregunta.

No. Es raro que me hable, quien a veces me ayuda es mi mamá, pero como tiene que trabajar, me deja sola con mi hermanita, así que veo la tele como me dice, pero luego me aburro y juego mejor con mi celular, por eso no quiero regresar a clases.

Se estima, según cifras del propio titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez, que el 30 por ciento de la matrícula escolar se ausentaron de clases en lo que va del ciclo escolar, por diversos factores, pero asegura que no se debe a que los maestros no den acompañamiento a distancia a los educandos, aunque la realidad dice lo contrario.