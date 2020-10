Neoliberales formaron en nuestro país un narcogobierno: Marcial Rodríguez

El secretario general en funciones de dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena), Marcial Rodríguez Saldaña, sostuvo que coincide con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que de comprobarse Las acusaciones en contra del ex secretario de la Defensa Nacional ( SEDENA), general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos, respaldaría la tesis que los neoliberales formaron en nuestro país un narco gobierno.

Refirió que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se incurrió en diversas irregularidades, que están saliendo a la luz pública por su propio peso, en referencia al caso del general Cienfuegos Zepeda, que provocó sorpresa en la opinión pública.

El dirigente partidista, expresó que el caso del general Cienfuegos no es un asunto aislado, ya que también están presos en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón y el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrinton.

Marcial Rodríguez, recordó que Ernesto Zediillo Ponce de León nombró al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo Zar antidrogas, quien luego fue sentenciado a 40 años de prisión por vínculos con la delincuencia organizada, así como otros ex gobernadores como Jesús Reyna de Michoacan y Mario Villanueva de Quintana Roo.

Por lo que indicó que el juicio a los expresidentes se estaría justificando, porque existen los argumentos para que respondan por los actos que cometieron y que dejó sumida a la nación en un clima de violencia que todavía no termina.