Negligencia de la SEG detiene apoyo a jubilados

El desconocimiento que tiene el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, sobre la problemática educativa del estado, generó que no hiciera en tiempo y forma la gestión de recursos ante la Federación, que son necesarios para el Programa de Estímulo a la Jubilación, por eso en este momento que prácticamente ya terminó el ciclo escolar aún no se emite la convocatoria denunciaron líderes de la Ceteg.

Reyna Bello de Jesús, quien dirige la delegación de oficinas centrales, señaló que normalmente las autoridades educativas acuden en el mes de febrero a la SEP para gestionar los recursos de estímulo a la jubilación, luego aproximadamente en mayo llegan los recursos y se hace la convocatoria para que se determine cuántos maestros pueden ser beneficiados con el programa, que normalmente son alrededor de mil maestros que generan entre mil 300 y mil 500 plazas, porque muchos tienen doble asignación.

Las plazas que se generan con este programa de estímulo a la jubilación permiten atender la demanda de los egresados normalistas, renovar contratos o entregar basificaciones al personal que ha laborado con contratos por más de 4 años e ir incorporando al Fone al personal que hasta el momento no ha logrado ese beneficio, también atender el tema del Programa Nacional de Inglés.

Los cetegistas se manifestaron en las oficinas de la representación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado y exigieron que ante la ineptitud del titular de la SEG se busquen alternativas para que los recursos lleguen a Guerrero desde la federación y se apliquen en el programa de estímulo a la jubilación de lo contrario se tendrá un año catastrófico en la entidad.

Mencionó que sólo el no poder recontratar a 800 trabajadores de contrato significaría un grave problema porque esas personas son jefes de familias que necesitan tener el sustento.

Lamentablemente el gobierno de Morena no le preocupa la estabilidad de las familias, no le preocupa la inseguridad que hay en todo el estado, no le preocupa las deficiencias que hay en el sector salud, no le preocupa el empleo y hay una gran inflación que hace que los salarios no alcancen.

Finalmente indicaron que la Ceteg inició este día una movilización para exigir que bajen y se apliquen los recursos del programa, y de no tener respuesta positiva el martes podrían ir a una manifestación en la ciudad de México.