Mujeres no están dispuestas a votar por violadores: feminista

Yndira Sandoval Sánchez, representante de la Asociación Civil Las Constituyentes CDMX Feministas A.C, dijo que las mujeres no están dispuestas a votar por deudores, violadores y acosadores, y recordó que la iniciativa 3 de 3 implica un emplazamiento al sistema político de partido y a las instituciones para poder erradicar el tema de la violencia que está arraigado y se ve fortalecido.

"Están responsable del pacto patriarcal que se traduce en violencia, la autoridad que comete impunidad en materia de justicia, en materia de investigación, en materia de prevención como responsable son quién promueve quiénes generan condiciones, foro y plataforma para que ésta personas puedan aspirar a las candidatura", preciso.

En su participación virtual, que realizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) con partidos políticos para firmar el pacto estatal por los derechos políticos electorales de las Mujeres Guerrerenses, libres de violencia y discriminación, la también promotora de defensa de los derechas políticos electorales de mujeres, señaló que la 3 de 3 contra la violencia, es una iniciativa que responde al tema de la emergencia nacional que en este momento representa la violencia contra las mujeres.

Durante la firma de este pacto, señaló que debe de llamar la atención que de diez fuerzas políticas representadas en Guerrero, ninguna es presidida por una mujer.

Se debe de tener leyes que responden a la convicción que viven las mujeres que transitan por los diferentes territorios, y en ese sentido pidió que se reconozca la violencia como una “emergencia nacional” y no como una asunto de temporada electoral como se ha declarado.

Comentó que duele lo que sucede en México porque todos los días cada hora violan a dos mujeres en este país, “atraviesa que todos los días estemos hablando que en México existen 611 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, atraviesa que tres de cada cuatro niños o niñas que deben de recibir pensión alimenticia no lo hagan”.

Consideró que el tema de la violencia contra las mujeres debe de asumirse no solamente como emergencia nacional si no atenderse y prevenirse desde el principio de la corresponsabilidad.

Aseguró que los partidos políticos no pueden eximirse de esta responsabilidad ni las autoridades electorales, por ello ven el gran avance que implica que el tres de tres sea en este momento parte de los lineamientos electorales.

Sin embargo, dijo que aspiran a que en un futuro inmediato esto no sea parte de un marco jurídico de su legislación estatal y toda la legislación nacional.

Sandoval Sanchez, aseguró que con las cifras de violencia que encabeza Guerrero, con dos alertas de género, bastaría en todo el país, que con una denuncia penal por un delito grave se tomara cartas en el asunto de quienes nos gobiernan, nos legislan, nos juzgan e imparten justicia se aplique la ley.

Yndira Sandoval Sánchez , representante de la Asociación Civil Las Constituyentes CDMX Feministas A.C, advirtió que serán vigilantes de cada uno de los puntos que se signaron en este pacto y se instalará un observatorio nacional y local para dar seguimiento muy puntual a los casos por violencia política y a los casos de tres de tres contra la violencia.

Se impulsará una gran campaña, donde se pide la participación de las diez fuerzas políticas del estado, para dar a conocer que la paridad es un principio democrático que se debe de cumplir en todas las candidaturas.

Recordó que la violencia política es un delito electoral y se tendrá que generar los mecanismos para prevenirla, atender, sancionar y erradicarla.

“La tres de tres es un requisito que deben atender de manera sustantiva todas las fuerzas políticas, apelamos a que sea público , quien firmó la tres de tres, quien no la firmo, de que partido es, a que cargo aspira, requeriremos elevar el rango de los estándares en los que se mide las responsabilidades y la ética pública”, refirió.

Insistió que por una democracia paritaria, por un proceso electoral libre de violencia, por la dignidad humana, apelan porque la ley tres de tres sea un mecanismo que permita que aspiren autoridades dignas y confiables.

"Los primeros que deben de garantizar no ser deudores, no ser agresores, no ser violadores son quienes aspiren a ser ministerio público, a ser fiscales pero también a quien aspire a ser diputado, alcalde, regidor y tenemos que tener claro que quien tengan un antecedente como deudor, acosador o violador no pueden aspirar ser gobernador", precisó.

También solicitó a los partidos políticos a que cumpla con la paridad, que erradique la violencia política y que atiendan de manera efectiva la iniciativa tres de tres contra la violencia.

“A pelamos que no queremos en el poder ni a deudores, ni acosadores, ni agresores, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, lo personal es totalmente político”, puntualizo.