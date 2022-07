Movimientos católicos marchan por la paz en Tlapa

TLAPA, GRO.- Tras marchar por las principales calles de esta ciudad de Tlapa, movimientos católicos se pronunciaron por la paz del mundo y condenaron el asesinato de los dos sacerdotes Jesuitas que se registró recientemente en Cerro Cahuí, en el estado de Chihuahua.

Más de un centenar de integrantes de movimientos católicos de la Diócesis de Tlapa, marcharon este sábado desde la entrada de esta ciudad de Tlapa, que se reunieron en el lugar denominado “El Arco”, y recorrió las principales calles hasta llegar a la Catedral.

Los participantes vistieron de blanco, portaron una veladora, carteles, y lonas, durante todo el trayecto, a través del sonido que llevaban se pronunciaron por ya no más levantones y secuestros. No al aborto, si a la vida, no más muertes, ya que Dios es vida; también lanzaron consignas de paz y al frente portaron una imagen católica a bordo de un vehículo con altavoz, donde condenaron el asesinato de los dos sacerdotes Jesuitas en Chihuahua

Al llegar a la Catedral se ofició una misa a cargo del Obispo Dagoberto Sosa Arriaga.