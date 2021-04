Morenistas exigen la destitución de sus dirigentes

Miembros de la corriente política denominada “fundadores, militantes y simpatizantes de Morena”, exigieron la destitución inmediata de los dirigentes de su partido a nivel nacional y estatal, Mario Delgado y Marcial Rodríguez Saldaña, ello por haber promovido la imposición como candidatos a personas que provenientes de otros partidos lo que se conoce como “Chapulines”.

Petronila Gatica González, quien es representante de la corriente política al interior de Morena explicó que el dirigente nacional, Mario Delgado y el estatal, Marcial Rodríguez, se han dedicado a hacer acuerdos con la mafia del poder, para permitir que enemigos de la democracia, personas que han testado enquistados en encargos políticos hoy sean propuestos por morena y desplazaron a verdaderos luchadores sociales.

“No vamos a permitir que Mario Delgado y Marcial Rodríguez sigan aceptando chapulines y que entreguen el partido que tanto costó construir a las mismas mafias de siempre”.

Señaló que lamentablemente en Morena se está viviendo el mismo proceso de descomposición que se vio en el PRD y que lo llevaron a ser la porquería que es hoy en día en el que prefieren aliarse con el PRI y PAN, dejando de lado sus principios democráticos.

Los fundadores de morena, indicaron que son parte de un movimiento a nivel nacional que actualmente tiene tomadas 16 sedes estatales del partido y que están promoviendo la toma de las instalaciones del INE en todo el país para exigirle que actúa sin línea política y que respete la decisión del pueblo en casos como el de Félix Salgado Macedonio.

Somos un grupo de militantes que decidimos levantar la voz para defender los derechos, fuera Mario Delgado, porque no vamos a permitir que roben nuestros derechos, que roben los derechos de un partido que le ha dado confianza al pueblo de México, que le ha dado la esperanza de tener un México libre de corrupción y que busca mejorar la patria con la cuarta transformación”

Indicaron que no se puede ser morenista si no defendemos los derechos por lo que se ha venido luchando, y que tiene como objetivo principal alcanzar el proyecto de nación y no el enriquecimiento de sus miembros como pretenden los actuales dirigentes que se están volviendo en algo más rancio y acedo que lo que tenía el PRI”.