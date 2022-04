Morena realiza gira para promover Revocación de Mandato

Con el argumento de informar a la ciudadanía sobre el nuevo derecho que se conquistó sobre la revocación de mandato del presidente de la República, la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Xóchitl Zagal Ramírez, anunció que realiza una gira en todo el país para también impulsar la reforma para recuperar la soberanía energética.

En conferencia de prensa, de entrada indicó que están evaluando la reforma eléctrica impulsada por el titular del ejecutivo federal, que pasará por el Congreso de la Unión, en donde se discutirá, sin embargo, aseguró que la población tiene una responsabilidad histórica, que es decirle a su senador y diputado, que opinión tiene sobre esta reforma y que se requiere recuperar la soberanía energética.

Lee también: Pide licencia la diputada Beatriz Mojica

Por tanto, consideró que este tipo de ejercicios son fundamentales para presionar a los legisladores y que conozcan la exigencia ciudadana de que se apruebe la reforma eléctrica, porque para ello se requiere una mayoría legislativa y el grupo parlamentario de Morena tiene una mayoría simple, cuando se necesita de una mayoría calificada.

La dirigente de Morena, Zagal Ramírez, alertó que si el grupo Parlamentario no logra las dos terceras partes del Congreso, no pasará esta reforma Constitucional, no se podrá reivindicar ni devolver la dignidad al pueblo de México y la soberanía de los recursos energéticos, porque la oposición está resuelta a defender la reforma que se aprobó durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Insistió que lo que se pretende es que haya tarifas justas en el acceso a la electricidad y que México tenga la potestad del litio, que es un recurso natural que debe ser una exclusividad del país, por eso están publicando en redes sociales los nombres de los diputados para dar a conocer su posición sobre la reforma eléctrica.

Por último, indicó que también están informando sobre la consulta de revocación del mandato y que se puede hacer realidad en nuestro país, por eso en esta nueva época democratizadora que las y los mexicanos tienen el derecho a evaluar la función, el cumplimiento y efectividad de la presidencia de la República, a través de este ejercicio democrático que se realizará este domingo 10 de abril.