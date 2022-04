Molineros de Guerrero siguen exigen respuesta a Segalmex

Los industriales de la Masa y la Tortilla de Guerrero siguen sin recibir un subsidio gubernamental que les ayude aguantar los altos costos de los insumos para su elaboración de la tortilla y frenar el incremento al kilogramo que tiene un abanico pecios que va desde los 20 a 28 pesos.

José Popoca vocero de los Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado dijo en entrevista que también están en espera de que Segalmex les responda a la petición de venderles el maíz más barato y evitar que se siga incrementado el precio a este producto de la canasta básica.

La pasada administración gubernamental priísta otorgaba un subsidio a los industriales de la Masa y la Tortilla que consistía en 100 toneladas de maíz y 10 toneladas de harina para evitar que aumentaran el precio ante los altos costos de los insumos.

Sin embargo, hasta este el momento el gobierno de Evelyn Salgado Pineda no les ha brindado este apoyo a pesar de que lo han solicitado.

“Hasta el momento no hay nada ningún apoyo. Si ya lo hemos solicitado pero no hay nada todavía porque son nuevas reglas de operación, son nuevos formatos y no tenemos ningún apoyo”, precisó el vocero.

Comentó que el dirigente estatal de los industriales de la masa y la Tortilla, Arcadio Castro ha tocado puertas con el gobierno federal y estatal por lo que se espera que en breve le den una respuesta si les brindarán un apoyo o no a la gente que se dedica a la producción de la Masa y la Tortilla.

José Popoca reveló que han estado insistiendo con Segalmex para que les venda el maíz que tienen almacenado en las bodegas del estado más barato.

"No le estamos pidiendo a Segalmex que nos regale el maíz ni que no los subsidie sino que nos lo venda al precio que lo compró más sus gastos de operación y que no los venda directamente a cada productor en estos meses que se avecina que será complicado porque ya se terminó el maíz de la región", refirió.

Comentó que los industriales de la masa y la tortilla de Guerrero tienen que comprar maíz de Sinaloa a 9 mil 200 pesos la tonelada y es por eso que insisten que Segalmex les venda el maíz que compro a los productores del estado mas barato.

Explicó que el maíz viene subiendo de una manera vertiginosa, el gas está subiendo muy fuerte antes costaba 11.20 pesos y en la actualidad están comprándolo en 14 pesos.

Reconoció que en Acapulco se da una competencia muy fuerte entre empresarios molineros porque algunos pueden comprar materia prima para cuatro o cinco meses.

Mientras que otros que van al día y tienen una sola tortillería compran su materia prima a casas que venden el producto ya revendido.

Dijo que cada productor hace el cálculo del costo de sus productos para poder salir a la venta y recordó el vocero que desde 1988 está liberado el precio y “nosotros (los empresarios) no vamos a hacer ningún movimiento brusco”.

Comentó que algunas empresas de maíz y harineras ya anunciaron que a partir del 15 de mayo van a subir el costo a sus productos.

José Popoca, vocero de los Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado, dijo que entre el abanicó de precios se puede encontrar desde 20 a 28 pesos el kilogramo de tortillas.

“En Acapulco tiene un abanico tremendo porque hay una competencia muy feroz entre nosotros los compañeros que producimos tortilla”.

Aclaró que ningún empresario de la Masa y la Tortilla puede sugerir algún deslizamiento de precios al kilogramo de tortilla.