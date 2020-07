Militantes y simpatizantes del PRI cierran oficinas del Comité Municipal en Taxco

Militantes y simpatizantes del PRI, cerraron las oficinas del Comité Municipal en Taxco, y exigieron la destitución del dirigente, Tito Moronati Ocampo.

Asimismo, los manifestantes bloquearon la calle Juan Ruiz Alarcón, donde se ubican las oficinas en el centro de la cabecera municipal e impidieron el registro de presidente y secretaria general.

Lo inconformes, señalaron que no hubo consulta a las bases para los nuevos integrantes de comisiones y procesos de selección para el cambio de dirigencia del PRI municipal, por lo que acusaron que no existe unidad en el partido.

Un grupo de unos 150 manifestantes de distintos sectores del municipio portaban pancartas en mano, donde se leía, "Tito a mi también me sacaste del PRI?", "No imposición en el PRI" y "El PRI es de todos, no siempre los mismos" además de "Congruencia en los hechos, no más simulaciones", algunas fueron pegadas en las paredes.

Los inconformes iniciaron la manifestación y bloqueo pasada las 11 de la mañana de este sábado y hasta las 3 de la tarde continuaban.