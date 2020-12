Menosprecio de Morena orilló a dirigentes a disolver coalición: Alejandro Carabías

Una mezcla de soberbia y menosprecio de Morena hacía los Partidos Verde y del Trabajo, orillaron a sus dirigentes a disolver la coalición a la gubernatura de Guerrero para los comicios de julio del 2021.

El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Carabías Icaza, informó que en los partidos que hicieron esta alianza de cara al año próximo, “siempre tuvimos apertura” y mencionó que en Morena se tiene un desorden interno y no hay quien sostenga un acuerdo. Estado Baja en 20% reservaciones para Pesca Deportiva en Zihuatanejo

“Primero que tienen un desorden interno en morena, otro tema fue que no hay un interlocutor que te pueda sostener un acuerdo, es una forma muy extraña en la que están organizados y ellos siempre vieron hacia abajo al PT y Verde, ellos siempre han considerado que no necesitan de nadie y que básicamente la elección ya la tienen ganada”, mencionó.

¿Soberbia o menosprecio?

-Yo creo que un poquito de las dos, un poquito de las dos, y en esas condiciones no puedes compartir un proyecto ya hacer una coalición exitosa. Esperemos cómo resuelve el instituto.

El ex diputado federal, Carabías Icaza, dijo que no ir en coalición con el PRI en las próximas elecciones, no estaba dentro del plan de su partido y precisó que sumado a esta situación la ley no les permitiría ir en alianza porque tienes una alianza con otros institutos políticos.

El ex legislador federal, mencionó que en lo que compete a las candidaturas a las presidencias municipales, el Verde irá solo con cuadros propios internos o externos para receptuar un mayor número de votos en la jornada electoral, mientras que en las diputaciones locales, sí llevarán alianza con el PT y repartirán 14 distritos para cada uno de los partidos.

Negó que el verde estaba desaparecido, sin embargo admitió que se tienen regiones donde su partido no tiene presencia como la región de la montaña, donde el PT sí la tiene por lo que ambos institutos se complementan.