Médicos de consultorios privados reclaman ser vacunados contra el Covid-19

Médicos privados que atienden pacientes con Covid-19 en sus consultorios, demandaron a la Secretaría de Salud ser contemplados en el esquema de vacunación anticovid, pues a pesar de que se registraron desde el mes de enero en listados para recibir el biológico la institución no los ha llamado.

El médico Cipriano Gutiérrez Castro, indicó que es una mezquindad de la secretaría no contemplarlos cuando son un sector que salió a dar la cara y atender pacientes cuando en el propio sector salud se estaban rechazando. Estado Llegan a Guerrero 18 mil 525 nuevas dosis de la vacuna Pfizer

“Si recordarán hace un año los centros de salud cerraron por temor a los contagios y se rechazaron los pacientes con síntomas, mientras que en el sector privado nos arriesgamos a atenderlos, a prescribirles el medicamento y con ello poner su vida en peligro”.

Indicó que es claro que los médicos privados no se quedaron en los consultorios por la cuestión económica pues 50 pesos que se cobran por una consulta no valen el riesgo que se tomó, se quedaron por un tema de ética profesional, de compromiso con la población y de amor por la vida.

Destacó que muchos médicos incluso han estado ofreciendo consultas y estudios gratuitos como en su caso que tiene una clínica radiológica y diariamente realiza al menos 17 estudios gratuitos a pacientes de escasos recursos.

“Lo único que pedimos en este momento es que se nos considere para la vacuna, porque la merecemos, porque el propio presidente de la república anunció que seríamos contemplados, pero autoridades estatales que son incapaces de administrar de forma correcta el programa nos la han negado”.

Mencionó que apenas el pasado jueves se estuvo enviando mensajes a la población indicando que había vacunas disponibles en todos los centros que se habilitaron en Chilpancingo, y si no se ocupaban se echarían a perder, entonces es mezquino que se prefiera que se descompongan y no utilizarla en el personal médico privado”. Estado En Guerrero no existen problemas con la vacuna china Sinovac que se aplica en Costa Chica: SSA

Por si fuera poco, el galeno denunció que al acudir a la Secretaría de salud en busca de una respuesta acudieron con la doctora Marcela fuentes Borja, que en su momento fue el enlace para entregar los listados de médicos particulares, y esta les indicó que no serán vacunados porque el presidente López obrador así lo determinó-

“Me dijo si quiere que lo contemplen vaya a plantarse en palacio nacional a protestarle al presidente”.

Finalmente, el médico arremetió contra el gobernador y el secretario de salud, Carlos de la peña Pintos a quienes pidió renunciar ante su evidente incapacidad para atender el esquema de vacunación “que se quiten y nos dejen administrarlo de forma eficiente para que toda la población tenga la misma oportunidad de recibir la vacuna”.