Más de 12 mil escuelas inician periodo de Sano Distanciamiento en Guerrero

De manera oficial casi 12 mil escuelas en Guerrero entraron a la etapa del Sano Distanciamiento y suspendieron sus actividades hasta el próximo 20 de abril debido a la pandemia que sufre el país por Coronavirus, por lo que más de un millón 200 mil estudiantes estarán resguardados en sus hogares para evitar contagiarse de esta enfermedad.

Como la anunció la Secretaría de Educación Pública a través de su titular, Esteban Moctezuma Barragán, desde la semana pasada el periodo de asueto de Semana Santa se adelantaría, pero no para salir a pasear, si no para que los estudiantes, maestros y personas administrativo estén en sus hogares y no corran riesgo de enfermarse. Estado Instalan en Guerrero el Covitel, informa HAF

En el estado de Guerrero son más de 11 mil 784 escuelas del nivel básico las que cerrarán sus puertas y 63 mil 169 profesores dejaron trabajos asignados a los estudiantes y deben mantener contacto vía internet para avanzar con el plan de estudios marcado en este ciclo escolar 2019 – 2020.

Asimismo, se espera que durante este receso las escuelas puedan ser limpiadas, salones, butacas y áreas comunes desinfectadas para que cuando regresen los estudiantes el riesgo de contagio disminuya y no aumenten los casos de COVID -19 entre la comunidad escolar, principalmente los niños y jóvenes.

Cabe hacer mención que, un gran porcentaje de maestros y trabajadores administrativos son personal mayor de 60 años, por lo que son considerados dentro de los grupos de alto riesgo en caso de padecer coronavirus, por ello deben estar bajo resguardo en sus casas aplicando el sano distanciamiento.