Mario Moreno Arcos reitera que impugnará las elecciones

El candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, ratificó que acudirán a las instancias jurídico-electorales correspondientes para impugnar el resultado de las elecciones del pasado domingo seis de junio, del cual, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), le entregó constancia de mayoría a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda, a quien declaró como gobernadora electa.

Durante mensaje dirigido al pueblo de Guerrero, en el que dijo va a actuar en el marco de la ley, porque se presentaron “graves anomalías” y existen los elementos necesarios para acudir ante los tribunales e indicó que el área jurídica está documentando diversas irregularidades entre las que se incluye manipulación de muchas actas y boletas. Estado Pide Mario Moreno la apertura de todos los paquetes electorales

Pidió esperar para que los representantes legales presenten cada uno de los puntos en donde se cometieron las ilegalidades y dijo que no puede mostrar todas sus pruebas que sí mostrará en el momento de la impugnación. “Hay votos que no se pueden contar, que no se sabe cómo llegaron a las urnas”, señaló.

Mario Moreno, precisó que la ley les otorga cuatro días para presentar la impugnación y dijo que él está en su derecho a impugnar y quien quiera hacer sus llamados a la conciliación, también tiene su derecho, en alusión a la petición de la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda.

Acompañado por su esposa Eneí Bustamente y las dirigencias estatales de los partidos políticos que conformaron la coalición “Va por Guerrero”, Héctor Apreza Patrón y Alberto Catalán Bastida, el candidato dijo que luchará con dignidad y la frente en alto

Afirmó que seguirá actuando de manera responsable y dijo que “jamás le he apostado a la violencia en casos en la defensa de lo que considero justo, mucho menos cuando se trata de preservarla tranquilidad del estado y de mis paisanas y paisanos”.

“He mantenido y mantendré la prudencia y seré el primero en defender la estabilidad de Guerrero, sin embargo, no voy a claudicar en la determinación de defender mi legítimo derecho a impugnar la serie de grabes irregularidades ocurridas antes, durante y después de la reciente jornada electoral”, aseguró.

El aspirante dijo que cuenta con la documentación necesaria busca abrir a la luz pública la evidente y grave violación al principio de neutralidad e parcialidad del órgano estatal que está rebasado, por lo que se debe acudir a “otras instancias” para presentar las pruebas porque no fue imparcial.

“El llamado de hoy no es de ningún modo a la violencia ni a la desobediencia civil, sino al anuncio formal de que recurriremos a la vía legal para brindar la certeza necesaria a este resultado electoral”, aseguró.

Mario Moreno dijo que los abogados están documentando varios temas como “el tema de compra de votos”, “pero no es el único tema, son otros temas que estamos analizando, desarrollando para que nosotros podamos presentar las impugnaciones necesarias para darles información sobre el curso de las impugnaciones”, dijo.

Foto: Francisco Zorroza | El Sol de Acapulco

Negó que haya rompimiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque no ha declarado nada en torno al resultado de las elecciones, dijo que es su amigo y le refrendó su compromiso para sacar adelante a la entidad.

Reiteró que mantiene su señalamiento a que renuncien los consejeros electorales y dijo que no será él quien tenga que ver el tema, sino los órganos correspondientes y el pueblo de Guerrero.

Puntualizó que ya se presentó una impugnación encaminada hacia le inelegibilidad de Salgado Pineda porque nunca manifestó sus aspiraciones a la gubernatura del estado.

Por su parte Irma Lilia Garzón, dijo que ella respaldará a Mario Moreno en las acciones que realicen en el marco de la impugnación para que se aclare el resultado de los comicios.