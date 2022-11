Marchas son muestra de la credibilidad que tiene el INE, dice consejero de la junta local

Las marchas de ciudadanos que se realizaron en diversas partes del país y en el caso de Guerrero en Acapulco, son muestra de que ven al Instituto Nacional Electoral como una institución, primero legalmente constituida, con legitimidad, por la confianza que ha dado a la ciudadanía en el desarrollo de los procesos electorales, señaló el consejero de la junta local en Guerrero, Alfredo Ramírez García.

Indicó que ante estos movimientos, lo primero que se tiene que resaltar es que se trata de un movimiento que tiene derecho a manifestarse en el estricto marco de la libertad de expresión, mismo que se tiene que respetar, y es que en el puerto de Acapulco salieron cientos de personas a manifestarse en respaldo al INE, sobre la costera Miguel Alemán.

En torno a la reforma que propone el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que incluye la desaparición del INE, así como quitar las diputaciones plurinominales, el consejero electoral indicó que su apreciación, personal es que la reforma no es del tordo mala pero si requiere de un análisis muy profundo que logre recopilar el verdadero sentir de los mexicanos y que respete los derechos de las minorías, "y que finalmente podamos conocer los alcances, los pros y los contras de la reforma".

"Lo que tiene que ver con las representaciones de los diputados y senadores plurinominales, debemos considerar que son producto de una lucha histórica de las organizaciones desde la década de los 60 que se pugnó por que las minorías tuvieran una voz representada en las cámaras y hoy creo que no es correcto que un sólo partido en el gobierno pretenda monopolizar el control político del país".

Por ello consideró que la reforma es un tema que se tiene que analizar de manera profunda, del tema de desaparecer el INE indicó que definitivamente no tiene mayor argumentación, "no tiene mayor fundamento pretender desaparecer los institutos electorales en materia local, ni el INE porque la actividad de estas instituciones no se circunscribe sólo al desarrollo de la elección, también existen para fomentar la participación política y la cultura cívica desde los niños, la juventud adolescencia y los adultos".

Por su parte el consejero Hegel Mariano, respondió que se reserva sus comentarios porque de manera personal ha tenido mucho trabajo y no ha podido estar al pendiente de toda la información generada en torno a la propuesta de reforma, "la próxima semana junto a otros consejeros vamos a elaborar un documento y se lo haremos llegar oportunamente a todos los medios de comunicación".