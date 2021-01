Marchan trabajadores de salud en demanda de prestaciones de ley y plazas laborales

Trabajadores de diversos programas del sector Salud que han regido su vida laboral mediante un sistema de contratos, se manifestaron en esta capital para exigir al gobierno federal que se asignen plazas que contengas las prestaciones de ley y les garanticen la estabilidad laboral, ello debido a que en este momento no se les han renovado los contratos que se vencieron en diciembre y se especula que lo harán hasta el mes de marzo.

Los quejosos quienes fueron apoyados por trabajadores de base que se solidarizaron con el movimiento, explicaron que hasta este momento han venid prestando servicios sin ninguna prestación más que el salario, "no tenemos seguro médicos, seguro de vida, sistema de ahorro para el retiro, no podemos acceder a créditos o vivienda, básicamente no existimos de manera laboral", indicó uno de los trabajadores. Local Pacientes de enfermedades renales demandarán al IMSS por mal servicio

Refirieron que algunos tiene hasta 10 años de trabajo ininterrumpido para el sector salud y no han logrado tener una base laboral porque los procesos de asignación de plazas han sido manipulados y manoseados por los mandos de la institución y por el sindicato de tal forma que las que llegan al os verdaderos trabajadores son pocas.

Indicaron que del personal que labora por contratos todos tiene sus actividades justificadas y las desempeñan en las áreas de trabajo que se les asigne y normalmente son las más apartadas y peligrosas.

Además de que este sector de trabajadores fue marginado de bonos Covid-19, a pesar de que el riesgo al que se están enfrentando en la pandemia es igual de alto que quienes tiene base.

"Tenemos el problema de que el salario no se incrementa, cada año vemos que sube el salario mínimo pero a nosotros el salario no se nos ha incrementado, seguimos ganando lo mismo que hace varios años".

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Los quejosos entregaron documentos en la sede del poder ejecutivo, en el Congreso del Estado y en las oficinas de la Secretaría de salud donde se demandó la entrega de bases federales que se entreguen tomando en consideración la antigüedad y que en el proceso no interfiera el sindicato.

Que se homologuen los salarios de los trabajadores de acuerdo con la actividad y perfil, es decir los médicos ganen lo mismo que todos los médicos y las enfermeras igual que las demás enfermeras y que se ofrezcan a todos las prestaciones que establece la ley federal del Trabajo.

Y en caso de que no se logren las bases que se les otorguen contratos laborales sin interrupción para darles a todos certeza patrimonial a cada familia de los trabajadores y que las prestaciones incluyan 90 días de aguinaldo como goza el personal de base