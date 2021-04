Mantienen operativos en trasporte público para vigilar que cumplan protocolos sanitarios

Recibe las noticias directamente en tu celular a través de WhatsApp.

El delegado de Transportes del estado, Juan Barrios Hernández, aseguró que los operativos para vigilar el cumplimiento a los protocolos sanitarios entre los trabajadores del transporte público, ha sido vital para disminuir los riesgos de contagios de Covid-19.

El funcionario estatal aseguró que los filtros aleatorios se instalan todos los días para verificar que los trabajadores del volante cumplan con el uso obligatorio del cubrebocas y del gel antibacterial. Estado Guerrero se encuentra a nueve casos de llegar a los 39 mil contagios de Covid-19

Indicó que también se vigila que no se preste servicio a los usuarios que no usen cubrebocas, esto con el propósito de que no expongan al contagio del patógeno al resto de los pasajeros.

Barrios Hernández sostuvo que, los reportes que han levantado es que han disminuido los contagios entre los concesionarios del transporte público, porque al acatar con las instrucciones del sector salud, de usar el cubrebocas y el gel antibacterial, han disminuido los contagios.

Reconoció el aporte que realiza el gobierno municipal, con el programa de sanitización del parque vehicular del transporte público, pues también contribuye que haya un menor riesgo de propagación de la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, aseguró que se continúa supervisando que se respete la tarifa oficial del pasaje, pero exhortó a la población que denuncien cualquier abuso para poder actuar y aplicar la sanción correspondiente.