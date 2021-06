Mantiene Mario Moreno Arcos optimismo por resultados electorales

El candidato de la alianza “Va por Guerrero” al gobierno del estado,, mantiene su optimismo respecto a los resultados de la elección del domingo seis de junio y aseguró que esperara los resultados del cómputo final, debido a que aún no se ha terminado de contar el 63 por ciento de las actas.

En un mensaje en redes sociales, el candidato del PRI-PRD, manifestó en cinco puntos sus consideraciones de la jornada electiva y abundó que “es imposible decir quién ha ganado esta elección y quién no, el mismo conteo rápido no se pudo realizar con el 100% de las casillas de la muestra (850), sino con el 72.8% (619) algo excepcional que no permite dar esos datos como finales”. Estado Evelyn Salgado continúa arriba en el conteo del PREP

Moreno Arcos, dijo que seguirá “siendo respetuoso con el proceso legal y de conteo, como lo he hecho toda mi vida, y en particular, en esta elección, esperaré los resultados oficiales del 100% del conteo”.

Dijo que “analizadas las actas que recibimos (de los representantes de los partidos coaligados) mi optimismo sigue pleno pues el PREP solo ha computado el 37%, cifra insuficiente para decretar resultado definitivo”.

Llamó “a quienes nos han dado la confianza de su voto... (a) que se mantengan firmes, optimistas, queda mucho aún y no crean nada que no sea publicado en plataformas oficiales”.

Agradeció a todas y todos los que votaron por el proyecto político que representó y ofreció su “respeto a los que no lo hicieron” y concluye con su frase de campaña “¡Así gana Guerrero!”.