Mañana iniciará vacunación para adultos de 18 a 49 años de La Montaña

El delegado de Programas federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, dio a conocer que este martes arrancará la estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus que será “una acción extraordinaria” para la población de la Montaña cuyas edades oscilen entre los 18 a 49 años de edad, donde se les aplicará dosis única.

En su participación durante la actualización de casos Covid-19, el funcionario federal dijo que también se pondrá en marcha ese mismo día, la atención para adultos de 30 a 39 años de edad en las regiones de Costa Grande y Región Norte de la entidad con la vacuna Pfizer.

Hernández Díaz dijo que primero atenderán en las cabeceras municipales de la Montaña donde aplicaran la vacuna CanSino y luego se acercarán a las comunidades rurales para que los lugareños sean inmunizados.

Indicó que se atenderá a la población de las edades antes mencionadas en tres regiones con un total de 42 municipios en 46 puntos de vacunación con las dosis de AstraZeneca y CanSino para las regiones Norte y Costa Grande.

Sobre la aplicación de la primera dosis en Acapulco a las personas cuya letra aún no se ha realizado, mencionó que en los próximos días se estará dando a conocer la fecha y dijo que los que ya se inocularon con este biológico, no pierden la inmunización a más de un mes, porque la vacuna AztraZeneca tiene un periodo de 12 semanas, es decir 85 días por lo que aún no se acercan a los límites.

“Que tengamos todos la certeza de que se va a aplicar como ha ocurrido en todas las etapas, en todas regiones, donde se aplica dentro del periodo recomendado”, señaló.