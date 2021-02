Maestros protestarán por aplicación de UMAS a jubilaciones

El magisterio guerrerense está convocando a iniciar una nueva modalidad de lucha a través de las redes sociales, en contra de que el régimen de jubilación se cubra con las UMAS y no con salarios mínimos, en virtud que esto implica percibir una menor percepción económica.

La convocatoria fue emitida por maestros de la zona escolar 006, quienes revelaron que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que se tomen en cuenta las UMAS para los pagos al régimen de jubilación y que se deje de cubrirlos con salarios mínimos.

Esto, dijeron los docentes inconformes, será un duro golpe a los de por si bajos ingresos que reciben quienes están jubilados, pues si percibían 141.70 pesos en salario mínimo ahora con las UMAS será de 89.62, que representa una cantidad menor.

Por ello, se invitó a todos los docentes en activo que emprendan una jornada de lucha a través de las redes sociales, para que viralicen mensajes en cartulinas, o una hoja tamaño carta u oficio para hacerse escuchar que no están de acuerdo y pongan la leyenda: "Los jubilados no están solos, el magisterio los apoya. No a las UMAS. Por una jubilación digna".

Se explicó que la idea es inundar las redes sociales para que lleguen a los senadores y diputados federales, así como al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se dé cuenta de la nueva injusticia que se va a cometer en contra de los pensionados y jubilados.

Se alertó que, si no actúan en estos momentos, a la larga también van a ser afectados con este régimen cuando se jubilen, por ello se convocó a todo el magisterio guerrerense a defenderse de esta nueva acometida en contra de los pensionados y jubilados.