Maestros no regresarán a clases por falta de pago

Ante la falta de nombramientos y pago de 13 docentes de tres escuelas secundarias, anuncian que no van a regresar a clases presencias si las autoridades educativas no les dan respuestas a sus demandas y no estarían atendiendo de manera directa unos 400 alumnos indígenas nahuas de los municipios de Copanatoyac y Tlapa.

Se tratan de las escuelas Secundarias Técnica "Miguel Hidalgo y Costilla" de la localidad de Tlaquiltzinapa; de la Secundaria Técnica de Ocotequila, Copanatoyac y de la Secundaria General "Gabriel García Márquez" de la localidad de Ahuatepec Ejido, donde los docentes aseguran que no han cobrado desde el mes de agosto del 2021, desde que inició el actual ciclo escolar, por lo que ya llevan seis meses trabajando sin sueldo, cuando en su mayoría tienen el compromiso de llevar el sustento a sus familias.

Los padres de familia de las comunidades de Ocotequila, Tlaquitzinapa y Ahuatepec Ejido, aseguraron que los 13 docentes con horas adeudo cuentan con perfil adecuado para estas escuelas, que no han sido contratados desde hace 9 años, y han trabajado desde esa fecha de manera ininterrumpida .

Los padres de familia de las comunidades mencionadas aseguran que apoyan a los docentes y exigen el pago de forma inmediata y que las autoridades les ratifiquen sus contratos de propiedad, porque han cumplido con sus deberes educativos.

Los denunciantes, destacan que estos asuntos se les expuso a los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y se fueron sin que resolvieran el de los docentes.

Al mismo tiempo dicen que con las autoridades educativas actuales, ya se les expuso y esperan que en breve tengan una respuesta favorable, ya que de lo contrario estarían buscando otras alternativas para dar solución a esta problemática.

Finalmente informaron que el próximo 18 de enero, como padres de familia van a asistir a una reunión de maestros de la CETEG, donde estarán exponiendo esta situación, para que en su monento maestros y padres de familia van a estar dando la lucha para que se resuelvan estos asuntos que es responsabilidad de los gobiernos.