Maestros en derecho no entienden la Reforma, pero mueven a sus alumnos para apoyarla

“La reforma judicial es un tema muy complicado de entender y no está claro ni siquiera como van a participar los ciudadanos en el proceso de elección de los jueces y magistrados”, aseguró el catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero Marcelo Gatíca Lorenzo, quien fue uno de los convocantes a la marcha en favor de la reforma judicial que se realizó este jueves en Chilpancingo.

Indicó que la, “bien la reforma judicial no consiste en nada más elegir a los jueces y magistrados sino es un cambio estructural que se pretende donde a los propios trabajadores tengan salarios justos, que no haya privilegios cuando se dice que se van a elegir por el voto popular a los jueces y magistrados se dice que no van a ser elegidos por compadrazgo con políticos como se hacían anteriormente”.

Sin embargo se le cuestionó que en la reforma se pretende establecer comités de revisión que serán filtros establecidos en los tres poderes del estado significarán que el presiente desde el poder ejecutivo tendrá la posibilidad de proponer a quien él quiera y limitar el paso de sus opositores, lo mismo en el poder legislativo el proceso de selección de jueces y magistrados estará supeditado al control de grupos políticos. Con lo que los ciudadanos podrán elegir a los jueces y magistrados pero sólo d ellos que los grupos de poder quieran que elijan.

Marcelo Gatica insistió en que así ya no será una propuesta directa del presidente y será el pueblo quien elija a los magistrados, pero reconoció que si será una complicación que los votantes puedan analizar antes de votar el perfil de todos los aspirantes a una magistratura pues personas incluso no ligadas directamente al poder judicial podrán aspirar a ser juzgadores.

Se le indicó que para elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un ciudadano tendrá que conocer los perfiles de 81 aspirantes que son los que se conformarán el listado de la propuesta después de pasar el filtro de los comités de selección, es decir que ya serán los palomeados por el presidente, y de ellos elegirá a nueve, lo que representa una complicación para que todos los mexicanos se pongan a hacer ese trabajo que ahorita recaía en la revisión de los diputados.

“Desafortunadamente el procedimiento que pretenden hacer o que se quiere hacer es un filtro muy complicado que inclusive todos los que cumplan con el perfil van a participar, pero para poder participar también deben de tener algunos requisitos como la experiencia”,

“Cómo va a participar la sociedad en general, va a ver los perfiles, va a ver el comportamiento de las personas que están participando, donde se han desempeñado si son honorables, cuál ha sido su perfil, pero realmente la reforma el Poder Judicial lo que se está pretendiendo es quitar privilegios los grandes salarios exclusivamente para un grupo de élite”.

El reportero insistió en que resulta poco entendible que los ciudadanos de todo el país se vayan a concentrar en revisar los perfiles de 81 profesionales del derecho sólo para votar y elegir a nueve, que para eso es una labor que habían designado a sus diputados que son sus representantes y son quienes si tendrían esa labor de analizar los perfiles junto con sus asesores.

“Ellos solitos se están deslindando en cierta manera porque el procedimiento es como lo comentas tú se hace la propuesta y la soberanía que radica en el Congreso de la Unión son los que los eligen realmente, diputados y senadores, entonces resulta contradictoria lo que bien tu pregunta si entonces la soberanía radica en el pueblo son ellos los que lo van a elegir”.

Y aún más explicó que para que esta reforma judicial tenga efecto también tendrá que derivar en otra reforma en materia electoral, “si hoy ellos sacan una convocatoria abierta para que todo mundo participe con ciertos filtros, ellos tendrán sus asesores su equipo técnico que van a estar supervisando y yo he comentado en esta reforma de Poder Judicial lo que tenemos que armonizar es una legislación electoral, porque si nos vamos a ir a una elección popular entonces tengo que transformar o modificar la lección que va a vigilar el INE o en los estados los Institutos de Participación Ciudadana así que tenemos que armonizar y entramos entonces, si hay una gran confusión”.