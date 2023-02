Maestros del SUSPEG suspenden movilizaciones

Maestros de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) anunciaron que suspenderán sus movilizaciones, en espera de que a partir de la segunda quincena de febrero, se dé solución a los primeros puntos de su pliego de demandas.

Así lo confirmó el secretario general del magisterio estatal, Juan Alberto Rodríguez Rendón, quien informó que este jueves acudirán a Chilpancingo, para entregar la documentación que falta de algunas de sus peticiones que no se habían tomado en cuenta.

Lee también: Suspenden clases en comunidades serranas de Tecpan y Petatlán

Por lo pronto, está el compromiso del gobierno del estado de empezar a cumplir con las demandas que fue motivo de que volvieran a marchar sobre la costera Miguel Alemán y a tomar las oficinas de recaudación de Finanzas del puerto de Acapulco.

El dirigente de los maestros del estado, Rodríguez Rendón, refirió que no es para echar las campanas al vuelo, porque lamentablemente les han venido prometiendo atender su pliego de demandas, pero se ha quedado en el discurso y no más no les cumplen.

Local Maestros del SUSPEG exigen nivelación salarial y plazas

Sin embargo, están dando un voto de confianza de que se aterrice la palabra empeñada de las autoridades estatales, para que se empiece a descongelar sus plazas y que estas se concursen a partir del próximo ciclo escolar; además de que se recategorice a los docentes que trabajan frente a grupo y cobran como intendentes, otorgándoles una compensación.

Asimismo, están programado el pago de los seguros de vida rezagados, el pago de región, es decir, los que trabajan fuera de las cabeceras municipales se les dé una compensación y que se aumente el presupuesto para que dispongan de un techo presupuestal y se atienda a las que egresan al régimen estatal.