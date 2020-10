Maestros del SUSPEG demandan que SEG cumpla pliego petitorio o tomarán calles

Maestros de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) dieron un ultimátum de tres días a las autoridades del gobierno del estado para que se avance en su pliego de demandas o saldrán a tomar las calles.

Así lo dio a conocer el secretario general de la sección XIV del SUSPEG, Juan Alberto Rodríguez Rendón, quien explicó que han privilegiado el diálogo y han acatado la invitación que se les hizo de asistir a las mesas de trabajo para avanzar en su pliego petitorio. Estado Ocupación hotelera en Guerrero supera los 40 puntos porcentuales

Sin embargo, afirmó que "se empantanó" la negociación y no se avanza, al grado que no se ha dado solución a su petición de que se cubra el seguro de vida a sus compañeros que han perdido la vida por la pandemia del Covid-19.

El líder de los docentes del estado, Rodríguez Rendón, refirió que se ha repetido la respuesta por parte de las autoridades, que en estos momentos se atraviesa por una situación difícil debido a la crisis económica y que no es posible poder avanzar, aun cuando ya había el compromiso de atender algunos puntos de su pliego de demanda.

En el tema de recontratación de sus compañeros que ya no se les renovó su contrato de trabajo, están desesperados porque tampoco se les ha dado una información de que va a pasar con ellos, cuando llevan hasta 10 años trabajando en estas condiciones, es decir, sin plazas.

De manera irónica, dijo, que ya no habla de las plazas que están demandando, porque simplemente no hay ningún avance, por eso decidieron esperar hasta este miércoles y si no hay voluntad de atenderlos por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), saldrán a tomar las calles, con todos los riesgos que implica el coronavirus, pero están desesperados y no les queda de otra que defender sus derechos.