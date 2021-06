Maestros deben cumplir con la normatividad para recibir sus claves: SEG

Los maestros que quieran participar en la promoción, tanto horizontal como vertical, tienen que cumplir con la normatividad y se tienen que regularizar, dijo el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez, en respuesta a los docentes que exigen sus claves.

De esta manera respondió a los trabajadores de la educación que exigen sus claves de directivos de preescolar, primaria, secundaria, jefatura de enseñanza e inspectores de educación física, quienes protestan sobre el bulevar de las Naciones, a la altura de la entrada a La playa Revolcadero, desde las 8:00 de la mañana de este lunes. Local Protestan maestros en el bulevar de las Naciones

En ese sentido, el responsable de la educación en este estado suriano, afirmó que, ha estado en pláticas con los maestros inconformes y les explicó que se tiene que cumplir con el examen y no se trata que tengan derechos por la antigüedad, "eso es en lo que no se ha podido avanzar y no comprenden que la nómina no la maneja el estado, sino el gobierno federal".

El secretario de educación, Huicochea Vázquez, refirió que el problema es más de tipo administrativo, en virtud que no se puede atender las demandas de los maestros si no se cumple con la normatividad, es decir, tienen que hacer el examen para regularizarse y en consecuencia, tener derecho a la promoción.

Admitió que este problema se padece en todo el estado y por ello ha mantenido el diálogo con todos, a efecto de poder avanzar en su pliego de demandas, consciente de que se tiene que regularizar su situación en estricto apego a la normatividad.

Cabe mencionar, que son 2 mil 600 docentes que están trabajando como directores y cobran como maestros, de estos 600 son de la Región Acapulco-Coyuca.