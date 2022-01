Maestros de telesecundaria demandan se reconozca oficialmente

Docentes de la telesecundaria Pablo Sandoval Cruz, que se encuentra en el fraccionamiento Amate Amarillo de esta capital, demandaron a la Secretaría de Educación Guerrero que entregue el reconocimiento y clave oficial de este plantel educativo, para que puedan con ello avanzar en gestiones de infraestructura y equipamiento.

Los profesores Luis Medina Tavira y Wendy Peralta Santos, establecieron que tiene años con la gestión para poder instalar el centro educativo, y han cubierto todos los requisitos que les estableció la SEG que van desde la inscripción de alumnos, la donación del terreno que es parte de la colonia y las solicitudes correspondientes.

A pesar de eso en la Secretaría de Educación pretenden desviar su gestión y entregar el reconocimiento con clave a otro plantel que no es en el que ellos han estado trabajando.

Actualmente la telesecundaria cuenta con más de 100 alumnos y para que sus estudios tengan validez les entregan documentos de la escuela que se encuentra en la comunidad de Papalotepec, pues desde allá se han trasladado para fundar esta nueva institución.

Los maestros indicaron que en la escuela no hay sanitarios, y han tratado de gestionarlos, pero no lo logran porque no tienen la clave oficial del plantel, por ello la exigencia de que se otorgue el reconocimiento oficial a la escuela que llevará el nombre del luchador social Pablo Sandoval Cruz.

Indicaron que no están rogando ni suplicando que se les dé el reconocimiento oficial, lo que demandan es que se cumpla con la normatividad, pues los maestros han cubierto todos los requisitos y justo es que se les otorgue el reconocimiento.