Maestros de Prepa 9 advierten con boicotear inscripciones

Maestros de la Preparatoria No. 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) advirtieron con no iniciar el próximo ciclo escolar y dejar a unos 2 mil alumnos sin clases, si no se atienden las irregularidades dentro del plantel, sobre recategorizaciones indebidas.

La demanda de un grupo conformado por 27 docentes, en su mayoría trabajadores de base, es la destitución de Estela Yadira García Gayosso, quien en los últimos meses ha sido ascendida de auxiliar académico a tener la categoría de Tiempo Completo.

El maestro Aguario Álvarez, uno de los fundadores de la institución, señaló que estas irregularidades han sido permitidas por el director de la preparatoria, Alfonso Guillermo Heredia Alarcón.

Durante sus ocho años de administración, Álvarez no ha presentado ningún informe financiero y no ha atendido las demandas de la base laboral.

Desde el 28 de junio y luego el 7 de julio, los inconformes han enviado oficios a la rectoría de la UAGro, así como al Comité Ejecutivo Central del STAUAG, sin que ninguno haya intervenido hasta el momento.

Hasta el momento, el grupo de maestros se declaró abierto al diálogo, y pusieron como ultimatum que en caso de que las autoridades se nieguen a atender la problemática, incluso valorarán si boicotean el proceso de inscripciones y reinscripciones que dará inicio la primera semana de Agosto.