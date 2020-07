Maestros de la CETEG no regresarán a clases si continúa aumento de casos Covid-19

Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), no regresaran a clases presenciales si no hay condiciones y sigue aumentando el número de infectados por el Covid-19.

La responsable de la Comisión Política del magisterio guerrerense, Adolfina Bautista Vázquez, dijo que, en lo que va de esta pandemia más de 28 docentes que pertenecían a la CETEG han fallecido por haberse contagiado por coronavirus.

Aclaro que la cifra es mayor, pero solo estaba dando el número del personal docente que le consta, porque tuvieron los reportes para realizar los trámites para agilizar los apoyos a sus deudos, pero hay otra cifra que no la consideran porque la manejan las autoridades de salud.

La líder del magisterio disidente, Bautista Vázquez, por eso anunció que acordaron que no van a regresar a las aulas si no hay condiciones, además que, afirmó que todavía no se les hace llegar la información oficial del inicio del ciclo escolar 2020-2021.

“Nosotros tenemos información que se ha manejado a nivel nacional de que el ciclo escolar será virtual, debido a que no se podrá regresar a las clases presenciales porque no hay condiciones del que el semáforo regrese a verde, por eso nosotros no vamos a regresar a las escuelas”, apuntó.