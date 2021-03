Los tres niveles de gobierno no han respondido peticiones de seguridad: Adrián Wences

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin responder a la petición que se les hizo de brindar medidas de seguridad para todos los candidatos que buscan un cargo de elección popular en zonas identificadas como “focos rojos” por alta incidencia delictiva.

A unos días de que se lleve acabo el registro de candidatos a presidentes municipales ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), cuatro aspirantes a la alcaldía, entre ellos tres hombre y una mujer, de municipio de la región Norte, Tierra Caliente y zona Centro, fueron sustituidos, luego de que recibieron amenazas por grupos de la delincuencia organizada para que no participaran en el proceso electoral a celebrarse el 6 de Junio del 2021. Estado Mi lealtad y respaldo a mi partido: Maricarmen Añorve Baños

Ante este hecho, el gobernador de Guerrero, Hector Astudillo Flores aseguró que ninguno de los candidatos al gobierno del estado han tenido problemas de seguridad ni han solicitado protección, pese a que en el estado se han registrado cinco ataques a aspirantes a puestos de elección popular con saldo de dos muertos.

En entrevista, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, insistió en pedir a los tres niveles de gobierno que se les convoque a los partidos políticos, como se hizo en el pasado proceso electoral y se determine las medidas de seguridad a implementar o a construir un mapa de riesgo y evitar conflictos y la muerte de candidatos.

“A nivel nacional la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que iban a llamar a todos los partidos para hacer una estrategia y garantizar unas elección sin violencia y a nivel nacional no se ha hecho y a nivel estatal y local tampoco”, precisó.

Dijo que no pedirán seguridad especial para los candidatos, pero si van a pedir que los tres niveles de gobierno, les de condiciones a todos los contendientes y no en especial para un partido.

Adrián Wences, señaló que a pesar de las peticiones de seguridad que se ha hecho al gobierno de Guerrero, no han tenido respuesta y hace diez días se sumó el PRD a la misma solicitud peor no habido respuesta.

Insistió que a pesar de que ya inicio la campaña a la gubernatura, no habido convocatoria por parte de las autoridades para diseñar un mapa de riesgo y todos deben de sentarse para tomar medidas para brindar protección a los candidato.

“Por lo menos el Secretario general de gobierno (Florencio Salazar) debería de responder a la petición que se le hizo de brindar garantías de seguridad a los candidatos...Por lo menos una llamada o que diga si están preparando algo, pero haz de cuenta que ni nos ve ni nos oye”.

Señaló que partidos políticos están en la misma situación donde sus candidatos a cargos de elección popular son amenazados por el crimen organizado para que no participen en el proceso electoral.

En ese sentido, denunció que en cuatro municipios, los aspirantes que se iban a registrar el 28 de Marzo como candidatos a presidentes municipales por Movimiento Ciudadano, tres hombres y una mujer, fueron sustituidos por otros “héroes” que a pesar de las condiciones de violencia decidieron subirse a la contienda.

Los cuatro aspirantes a la alcaldía que declinaron de última hora porque los amenazaron a no contender, son de municipios de a Tierra Caliente, Zona Centro, y región Norte y no descartó que en la región de la Costa Grande también se tenga riesgo.

“Hay regiones que están en un semáforo rojo y naranja y obviamente también tenemos algunos municipios en verde pero son muy poquitos por problemas de inseguridad”, señaló.

“Cuatro candidatos para alcaldes que ya habían solicitado registro ya nada más faltaba que los registráramos ante el órgano local electoral declinaron, las personas se acercaron y los amenazaron con decirles tú no vas a participar”.

El líder estatal de MC, Adrián Wences señaló que les ha costado postular candidatos a cargos de elección popular, cuando antes hacían hasta fila para contender y ahora los tiene que ir sacar de sus casas y convencerlos para que acepten una postulación.

Movimiento Ciudadano irá con candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales en los 80 municipios.

“En esos cuatro municipios ahora sí que son verdaderos héroes o heroínas que van a participar, no son tan competitivos como los que declinaron; pero llegaron amenazarlos o decirles que no participarán y no son cualquier candidato es porque sabían que iban a ganar y son competitivos y eran buenos cuadros y yo los comprendo nadie quieren hacerla de héroe nacional y lo que procedimos hacer es sustituirlos por alguien que estaba decidido entrarle con todos los riesgo que implica”, aseveró.