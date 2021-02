Los tamales tendrán que esperar para otra ocasión

Ante los altos contagios que se están registrado del Covid-19 en Guerrero y algunas familias por temor a ser víctimas de esta enfermedad, decidieron cancelar el tradicional festejo del Día de la Virgen Candelaria.

Es una costumbre que luego de partir la rosca el 6 de Enero, y a la persona que le salió “el niño Dios”, se convierte en padrino y deberá de invitar los tamales con atole a sus invitados el día 2 de Febrero. Local Desempleados, más de tres mil eventuales por semáforo rojo

En esta fecha, se levanta al niño Dios del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica qué pasa por los carnavales que se festejarán en las últimos días de Febrero o Marzo, que inicia la cuaresma y el miércoles de ceniza, hasta terminar con la Semana Santa.

Muchas familias, aprovechan esta ocasión para volver a reunirse y convivir, pero degustando una variedad de tamales ya sea rojos o verdes de pollo, que son los tradicionales o tamales de dulce o chipil o dependiendo la región.

En Acapulco, donde los contagios y defunciones se han elevado, muchas familias han tomado conciencia y han decidido cancelar está celebración, posponerla para otro día o comprar para comerlos de manera individual en sus casas.

Eduardo Palacios, dijo que en su trabajo este festejo de comer tamales se canceló, incluso los mandaron a trabajar en casa con la modalidad de “Home Office”.

Y en casa, dice que ya no vendrán todos los integrantes de su familia, pues sólo celebrarán el Día de la Candelaria con los que viven en su domicilio, que es su mamá que tiene 70 años, su hermana, cuñado y sus tres sobrinos.

Foto: Captura de pantalla | Cocina al Natural

Paola Casarrubias, comentó durante el sondeo, que en casa de su familia se canceló y suspendieron el festejo.

Pero ella no se quedará con el antojo de los tamales, y saldrá a comprar para comer con sus hijas.

Jovana Flores, relató que ella si festejará con su familia en casa porque viven todos juntos, pero ellas harán los tamales.

Estiman gastarse unos mil pesos para elaborar unos 70 tamales y disfrutarlo en familia que están en el confinamiento.

Esmeralda Torres, comento que ella no festejará, pues tiene temor de que sus padres, que son adultos mayores, se contagien y decidieron cancelar “la tamaliza”.

Ante este cambio de Semáforo epidemiológico color rojo y el que muchas familias buscan cuidarse, también ha ocasionado que las cocineras tradicionales que elaboran tamales disminuyan sus ventas.

María Saldaña, dijo que está vez no hubo pedidos especiales para elaborar tamales y degustar durante este 2 de Febrero.

Recordó que el año pasado, alguna de sus clientas le hicieron pedidos de 60 a 100 tamales, pero en esta ocasión no hubo esa venta que esperaba.

Foto: Internet

“No perderé mi día de venta, voy hacer mis tamales para un día de venta normal, veo que ahora las familias no se reunieron para festejar y mis clientas me pidieron de cuatro, seis hasta 10 tamales, pero no ese pedido especial como el año pasado”, dijo la señora María.

Insistió que sacará su trabajo como cualquier día de venta, “ahora no hubo grupos ni reuniones que vayan a festejar con tamales el día de la Candelaria”.