Llevan tres días sin luz en el museo La Avispa y el Cendi

A tres días de que un accidente automovilístico dañó un poste de energía eléctrica frente al museo la Avispa, la Comisión Federal de Electricidad se ha negado a repararlo y restablecer el servicio de energía a toda la zona que incluye el museo y el Cendi Comunidad Infantil DIF que atiende a más de 270 menores.

De acuerdo con padres de familia del Cendi, el domingo un automovilista impactó su camioneta contra el poste de energía eléctrica y afectó un transformador, por eso se quedó sin servicio toda la zona, al hacer sus reportes les han respondido que el problema es un tema entre particulares, pues el infractor huyó.

Debido al desperfecto eléctrico el museo la Avispa se ha mantenido cerrado al público y el cendi sólo trabaja de forma parcial pues, no puede tener la jornada completa con los niños ya que no hay capacidad de bombear agua en los sanitarios, los refrigeradores para conservar alimentos no están disponibles y otras necesidades que requieren la energía.

Durante los tres días se ha visto personal de trabajando en la zona donde se registró el accidente, y al pedir información en el número de emergencias de la CFE les han dicho que el servicio se restablecerá en 4 horas, sin embargo ya son tres días en que no hay energía para esta zona de la ciudad, asimismo les han informado que la parte que le corresponde a la CFE se ha reparado que es la de volver a levantar el poste, pero la conexión de cables es un tema que deben hacer los particulares.

Los padres de familia del Cendi, advirtieron que si el problema persiste por más días se verán obligados a salir a protestar pues se trata de un servicio indispensable que no tienen y sin importar a quien le corresponda repararlo, los niños no pueden estar sin energía eléctrica.