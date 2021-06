Llama Astudillo a la mesura y la prudencia

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores llamó a la mesura y a la prudencia, luego de realizarse una jornada electoral en el estado y recomendó no confundir lo que ha sido un proceso electoral, con lo que es un gobierno y no confundir lo que se debe dirimir dentro de los órganos electorales.

Y es, que el mandatario estatal le respondió en entrevista al secretario general en funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña ante sus declaraciones que hizo en el sentido de que los dirigentes del PRI y PRD deben de aceptar su derrota electoral y que no le generen al gobernador un periodo de inestabilidad política.

Además Rodríguez Saldaña advirtió a los dirigentes estatales del PRI y PRD que si quieren entrar en ese periodo, que le conteste el gobernador “si quieren entrar en ese proceso de salida del gobernador en medio de un conflicto que les pueda agravar su salida, si quieren entrar en un conflicto también con el gobierno federal que digan”.

En ese sentido, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo dijo que sus declaraciones del dirigente estatal de Morena, se entienden como “una amenaza, que raya en la imprudencia política”.

“A mí me parece que hablar de cerrar un tiempo, que hemos cuidado en la gobernabilidad y de la paz social, con motivo de no, diríamos, de encontrar una aceptación, me parece que no es prudente y no es correcto .Yo llamo a la prudencia y tampoco creo que es un asunto del Gobierno Estatal con del Gobierno Federal”.

Llamó a la mesura, y no confundir lo que ha sido un proceso electoral, con lo que es un gobierno y no confundir lo que se debe dirimir dentro de los órganos electorales, a lo que se entiende como una amenaza, que raya en la imprudencia política.

Pidió el gobernador a Rodríguez Saldaña que le explique a que se refiere cuando habla de un conflicto con el Gobierno Federal. “Entonces yo soy el gobernador he actuado con cuidado en las elecciones y voy a seguir así, pero tampoco puedo quedarme callado, ante tales imprudencias políticas”.

“Y pensar que porque en la parte final de mi gobierno va a haber una confrontación y pensar que se va a terminar el día que yo me vaya, están equivocados. En Guerrero nadie tiene derecho a amenazar a la descomposición social”, precisó.

“Entonces como gobernador hago un llamado a la mesura, a la prudencia y a precisar a qué se refiere el Licenciado Marcial Rodríguez Saldaña, del conflicto con el Gobierno Federal, o están actuando como Gobierno Federal o cómo están actuando como un partido político”, dijo el mandatario estatal.