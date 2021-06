Litro de gasolina y kilo de tortillas cuestan lo mismo en Guerrero

Este miércoles, en Guerrero la gasolina amaneció con un precio de 22 hasta 23 pesos el litro , dependiendo de la estación, que en comparación de otros estados donde subió hasta en 25 pesos; mientras que el kilo de tortilla subió hasta en 23 a 26 pesos.

El presidente de la Asociación de Gasolineros en el estado, Mariano Gutiérrez Alonso dijo en entrevista que el 50 por ciento del preció el combustible es “puro impuesto”. Local Amagan molineros con seguir subiendo el precio a la tortilla

“La distribución está de esta manera, los impuestos de puro IEPS son 8 pesos con 51 centavos y de IVA 3 pesos con 11 pesos y estamos hablando que son 12 pesos con 62 centavos de puro impuesto, lo demás lo que es distribución y logística, que es el transporte y el traslado y el almacenaje y más lo que vale la gasolina donde habido aumento a nivel internacional”.

Dijo que a pesar de que la Secretaría de Hacienda había otorgado un subsidio por al IEPS no ha sido suficiente, “pues prácticamente el 50 por ciento del costo de la gasolina es impuesto”.

Explicó que se está aplicando el impuesto IEPS federal, estatal y de Carbono que son 8.51 pesos de estos tres impuestos.

“Para que baje el precio de la gasolina, los impuestos es lo que le e está pegando al precio al consumidor y el subsidio es el que debe de aumentar para ayudar”.

Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Añadió que a pesar de estar en Semáforo epidemiológico color verde, las ventas apenas son del 10 por ciento y la movilidad económica ha sido lenta.

A su vez, el presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla, Arcadio Castro Santos dijo que mientras los insumos siguen aumentando, el precio de la tortilla también se elevará y hay una abanico de precios desde 22, 23 hasta 26 pesos el kilo, dependiendo de la región y la dificultad del traslado del flete del maíz.

En la zona del Acapulco Diamante el preció del kilo de tortilla subió hasta en 24 pesos y de masa hasta en 22 pesos.

Dijo que en Guerrero no hay donde comprar maíz, pues Segalmex lo tiene acaparado y lo está vendiendo a otro país como a Guatemala en lugar de venderlos a los industriales guerrerenses que necesitan el insumo para evitar comprar la tonelada en el norte del país en 8 mil 500 pesos la tonelada.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“El precio de la tortilla tiene que ajustarse y el precio de la harina subió a mil 500 por tonelada y esto nos vienen a perjudicar a nosotros y ojalá que no vengan a incrementarse más estos insumos para que el precio de maíz no se siga ajustando”.

Arcadio Castro, advirtió que al no parar el preció de los insumos seguirá ajustándose el preció de la tortilla.

Señaló que se ha buscando la manera de que el gobierno federal pueda estabilizar el precio de la tortilla pero no ha querido.

Y en el caso de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico, que encabeza Álvaro Burgos les han dado largas y no los han querido atender. “Ya no vemos claro, ya no vemos que haya interés de poder ayudar y nosotros tenemos que seguir buscando la manera de seguir sobreviviendo en los negocios”.

“Vamos a seguir ajustando el precio de la tortilla y tenemos la esperanza de que la secretaría de desarrollo económico pueda apoyar a este importante sector”.