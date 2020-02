Liberan a detenidos durante el desalojo en insalaciones de la Secretaría de Salud

Los dos trabajadores del programa universal de vacunación que fueron detenidos durante el desalojo del pasado jueves en las instalaciones de la Secretaría de Salud, fueron liberados durante las primeras horas de este viernes reveló el vocero en materia de seguridad del gobierno estatal Roberto Álvarez Heredia.

El funcionario indicó que las dos personas fueron aseguradas durante la acción que realizó al policía estatal para liberar las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado donde este viernes se determinó su libertad con las reservas de ley correspondientes. Estado Aumenta consumo de drogas en Guerrero: Salud

Los trabajadores del programa de vacunación desde el pasado martes iniciaron movilizaciones para exigir su recontratación, luego de que su contrato venció el 31 de diciembre y por la desaparición del programa de Seguro Popular y la creación del Insabi se les ha negado poder firmar los nuevos documentos.

Los enfermeros exigen que con el nuevo organismo los contratos ya no sean de cinco meses y medio sino de seis a fin de que se genere antigüedad y derechos que en este momento no tienen sin embargo, las autoridades les han dicho que no hay recursos ni para contratarlos por los mismos cinco meses como venían trabajando.

Debido a la negativa institucional para su recontratación decidieron tomar las oficinas de Salud en el estado y de ahí fueron desalojados con el uso de la fuerza pública y en la acción la policía detuvo a dos de los que estaban al frente del movimiento, que son los que fueron liberados esta mañana

SIN DETENIDOS EN LA AUTOPISTA

En el caso de la acción que la policía estatal realizó el mismo jueves para liberar la autopista del Sol que se encontraba bloqueada por un grupo de maestros y alumnos de Preparatorias populares el vocero aseguró que no hubo personas detenidas, que únicamente se replegó a los manifestantes para no afectar a terceros.

Cabe señalar que los profesores de prepas populares denunciaron que tras el desalojo desaparecieron dos de sus compañeros, pro la autoridad asegura que ellos no los detuvieron.