Lesionada por forcejeo en protesta interpone denuncia

El altercado que se presentó el pasado lunes durante una protesta en el interior del palacio municipal tendrá que ser resuelto en los tribunales, luego de que este martes, la trabajadora que es discapacitada, fue empujada y se lesionó al caer de manera estrepitosa, se presentó ante el ministerio público a formalizar querella contra su compañera que la empujó.

Monserrat Valenzo, acudió a la representación social para denunciar que otra trabajadora de la que ante medios de comunicación no dio a conocer el nombre, la empujó mientras se encontraba en el área de cajas del ayuntamiento, "ella no podrá alegar que no sabía quien soy porque me conoce bien, sabe que tengo un problema en la cadera que sólo se sostiene por una placa y hasta dijo a dónde vas Monse cuando me empujó".

Indicó que ella hace cinco años tuvo un accidente que le fracturó la cadera y por eso tiene que utilizar bastón para caminar, “la compañera que me tiró trabaja en el área de atención a personas con discapacidad que está en el casino del estudiante y lejos de aceptar que cometió un error al empujarme se ha dedicado a agredirme en las redes sociales”.

Agregó que lamentablemente está siendo revictimizada en las redes sociales donde se han hecho comentarios discriminatorios, en los que se mofan de su discapacidad, la acusan de haberse aventado sola y sólo querer hacer show para llamar la atención.

“Tengo una placa y tornillos en la cadera que son las que detiene mi pierna si se mueve o se quiebra podría quedar paralitica de por vida, entones es ilógico que yo me tire sabiendo el problema que me puede causar”.

Mencionó que la agresora incluso ha señalado que la agredieron a bastonazos pero es otra incongruencia pues si no apoya el bastón en el suelo no puede moverse.

La lesionada con la pierna hinchada fue llevada a la clínica del ISSSTE donde no hubo traumatólogo para que interpretara las radiografías, por lo que tuvo que ser llevada al sanatorio América donde le dieron un tratamiento para desinflamar y hasta entonces podrá hacerse un diagnóstico claro.