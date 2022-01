Lecciones en el Congreso…

Congreso de Guerrero.- Clausura del Taller Legislativo para Juventudes que organizó el Senado de la República.

Ricardo Monreal, Félix Salgado, Manuel Añorve y Miguel Mancera, invitados especiales.

- Nunca dejen de soñar -motivaba Félix a los jóvenes desde tribuna.

- Yo soñé con ser diputado y lo fui dos veces. Soñé con ser senador y lo he sido dos veces. Soñé con ser gobernador... …. (largo silencio) …. …Y ahora es gobernadora una gran mujer: Evelyn Salgado Pineda.

Risas y aplausos.

- Miren. Nunca he sido diputado local... Pero ya no, yo ya. -Aclaraba Félix Salgado mientras cruzaba las manos horizontalmente.

- ¡Que lo firme! - Pensó en voz muy alta Efrén Leyva Acevedo, histórico priista quien acudió como invitado especial. Pocos lo escucharon.

Risas y aplausos.

- Yo coincido con Félix: nunca dejen de soñar. -Añadió Monreal en su intervención desde la máxima tribuna guerrerense.

- Platicábamos que nosotros no fuimos diputados locales. Tenemos esa asignatura pendiente. Yo también fui diputado federal y senador... ¡Y yo sí alcancé a ser gobernador! -Sentenció socarronamente el de Zacatecas.

Risas y aplausos.

Félix, a su lado, con una gran sonrisa sólo atinó a tallarle el hombro y después llevarse la mano al pecho.

Risas y aplausos.

("No qué no", de seguro pensó Efrén Leyva).

En la conferencia, un periodista le preguntó a Monreal cuál era su sueño, en alusión a su aspiración presidencial.

- Ese sueño, por ahora no me quita el sueño- Reviró el de Zacatecas.

Y agregó: “Como dijo Martin Luther King: ‘I have a dream’ (‘Yo tengo un sueño’, su frase más famosa)

…Y como dijo Monreal (citándose): We need to wait (necesitamos esperar)”.

Risas y aplausos.

El zacatecano arropó con su brazo izquierdo a Mancera y con el derecho a Añorve.