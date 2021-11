Lanzarán estrategia para erradicar venta de niñas en La Montaña

La gobernadora de Guerrero, Evely Salgado Pineda anunció la visita de ONU-Mujeres en el municipio de Tlapa de Comonfort para lanzar la estrategia de erradicación de la venta de niñas en la región de la Montaña.

En entrevista, luego de inaugurar el mercado de la Colonia Sabana que se edificó con el programa de Mejoramiento Urbano de SEDATU, la mandataria estatal dijo que la reunión se llevará acabo el 10 de November, en ese municipio considerado el corazón de la Montaña donde participará INMUJERES, Derechos Humanos así como los presidentes y presidentas de esa región para presentar un programa integral y terminar de raíz con la venta de niñas.

Aclaró que nada se hará en contra de la ley ni vulnerando los derechos humanos de nadie y participarán los tres niveles de gobierno.

“Será una estrategia que va a arrancar de raíz todo lo que origina ese tipo de prácticas que por ningún motivo se debe de considerar ni por usos y costumbres porque son violadores de los derechos humanos”, precisó.

Salgado Pineda, comentó que en esa reunión donde participará ONU-Mujeres se va a identificar las zonas donde está focalizada la venta de niñas.

“Nosotros siempre hemos dicho que lo que no se nombra no existe y esto no es un tema que tenga que dejar de nombrar al contrario se tiene que decir alto y fuerte cuál es el problema que ocurre la región de La Montaña y erradicar la venta de niñas ”, precisó.

Insistió la gobernadora de Guerrero que ella está en la misma ruta, "no a la venta de niñas ni en la Montaña y en ninguna parte de Guerrero y de México y del mundo"

Advirtió que va en serio serio esta lucha para radicar la venta de niñas y ya se tendrá la primera reunión que será el 10 de Noviembre.

En cuanto al presupuesto para Guerrero, dijo que se dará prioridad en el tema de bienestar, salud para atacar las causas que originan la pobreza en la entidad.

Confío en que el presupuesto aumentará y se dará prioridad a la región de la Montaña, pues necesita un tratamiento especial, ya que hay muchas comunidades donde no ha llegado ni un solo programa de bienestar.