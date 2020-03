Lamenta HAF hechos de violencia ocurridos en Chilpancingo

Al asegurar que se mantendrán en estrecha coordinación con el gobierno federal en el caso del Coronavirus, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, lamentó la ola de violencia en Chilpancingo suscitada este fin de semana que dejó un saldo de cinco personas asesinadas.

Entrevistado luego de realizar una gira de trabajo por el municipio de Ayutla de los Libres, el mandatario estatal, aseguró que no existe ningún caso confirmado de COVID 19 en Guerrero y reiteró que su gobierno está dando toda la atención a este tema.

"Lo que está pasando lo tenemos que ver con el más sentido de responsabilidad, no vamos a entrar a una ruta de alarmar ni generar pánico y reconocer que hay un tema al que hay que ponerle toda la atención, estar muy pendiente de él y por supuesto actuar de forma rápida y estamos alineados a lo que diga la Federación", expresó.

Astudillo Flores, reiteró que no van a generar un estado sobre la nación y mucho menos en temas de salud tan delicados, por ello en los próximos días sostendrá una reunión con todos los gobernadores del país, para alinearse con el gobierno federal quien llevará a cabo las acciones preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

"Sin duda que hay inquietudes pero no hay compras de pánico, hay una cita con los gobernadores para vilcularnos todos a la federación el tema está en sus manos y nos vamos a mover con ellos no tenemos ningún caso confirmado en Guerrero", explicó. Ayutla es el primer municipio del estado que se rige por usos y costumbres, un modelo que continúa en construcción, adaptándose a las leyes actuales, siempre seré respetuoso de las decisiones que el pueblo tome. También seremos respetuosos de quienes no comparten este modelo. pic.twitter.com/Vaze3qvnRM — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) March 1, 2020

Sobre los homicidios registrados en la capital del estado, la primera autoridad en Guerrero señaló, que, la Fiscalía General del Estado ya investiga lo sucedido para dar cuando antes con los responsables de estos crimenes, donde se contabilizan dos feminicidios más.

"Muy lamentable lo de Chilpancingo los problemas de violencia no van a desaparecer, he platicado con el fiscal y el Secretario de seguridad se va a investigar quienes son las personas que fallecieron y atrapar a los que cometieron estos homicidios, los problemas han disminuido pero aún los hay", concluyó.