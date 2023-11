La Sección 18 del Suspeg no aceptará paguitos del retroactivo

Maestros estatales afiliados a la sección 18 de Suspeg marcharon por calles de la capital para demandar al gobierno del estado el pago del retroactivo de incremento al salario en una sola exhibición, asimismo repudiaron que la secretaria General del Suspeg pretenda expulsar del comité a su compañera Adelita Radilla López, quien forma parte del comité directivo.

La marcha fue encabezada por el dirigente seccional Andrés Pacheco Parra quien pasó el fin de semana en la cárcel tras ser detenido por marchar en la Autopista del Sol, explicó que a pesar de haber sido detenido y tener un riesgo de que procedan en su contra no dejarán la lucha por el bienestar de los trabajadores.

Explicó que fue liberado sin el pago de fianza y no queda ninguna mancha en su expediente porque no había motivo de su detención ya que no bloquearon la carretera, sólo marcharon ejerciendo su libre derecho a manifestarse.

Señaló que el pago del retroactivo será un beneficio importante y de mucha ayuda para los asistentes de la educación que es a quienes benefició la homologación salarial, “nosotros no vamos a aceptar que este beneficio se pague en dos o tres partes como lo hicieron en la sección séptima, ni nos someteremos a los acuerdos cupulares que ha realizado la secretaria general Adela Hernández”.

El incremento salarial de los trabajadores de la educación fue sustancial para muchos trabajadores por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que estableció que ninguno debe ganar menos de 16 mil pesos mensuales.

Mencionó que como delegación sindical defenderán a capa y espada los derechos políticos de su compañera Adelita Radilla a quien la dirigente del Suspeg pretende destituirla por respaldar una lucha digna y justa en la sección 18.

La marcha inició en la avenida Insurgentes al norte de la capital y atravesó la mancha urbana para llegar al Congreso del Estado y luego ir hasta el palacio de gobierno.

La marcha de la sección 18 fue respaldada por trabajadores del Colegio de Bachilleres y una representación de la sección 14 del sindicato Independiente.