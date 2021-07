La retinopatía diabética es la principal causa de la ceguera: Aarón Ramírez

En Guerrero la principal causa de ceguera es por retinopatía diabética y se debe a que se carece de una cultura de prevención de la salud, dijo el director nacional de la fundación North, doctor Aarón Ramírez González, quien alertó que otro factor que está dañando la vista a menores y adolescentes, es el uso de los dispositivos electrónicos.

En entrevista que concedió en el vehículo que utiliza para recorrer los municipios de éste estado suriano, explicó que uno de los problemas de salud que se padece en la entidad es la obesidad, principal causa de la retinopatía diabética, que se agrava debido a que no se atiende cuando aparece de manera temprana. Estado Reporta Salud sólo 7 casos nuevos de Covid-19

Con los equipos que traemos brindamos consultas de optometría y oftalmología, a la vez promovemos la cultura de la vista y se proporciona atención gratuita, toda vez que el acceso a una revisión con un oftalmólogo particular tiene un costo que va de los 800 a mil pesos, indicó.

El especialista Ramírez González, refirió que lamentablemente han llegado pacientes que tienen un daño irreversible y ya no es posible salvarles la vista, principalmente los que padecen diabetes y no se controlan sus niveles de azúcar, quienes presentan pequeñas hemorragias en la retina y que de atenderse a tiempo es posible que conserven su capacidad de ver y no quedar ciegas.

Otra de las enfermedades que se encuentra entre las personas que acuden a la fundación, son las cataratas, que cuando se trata de jóvenes se les somete a una cirugía y se pueden incorporar a la vida productiva, así como otro padecimiento conocido como terijión o carnosidad como comúnmente se le llama, también se les trata con una operación y son canalizados al Centro Estatal de Oftalmología (CEO).

El doctor Aarón Ramírez, señaló que estos padecimientos se presentan en personas con un rango de edad de 50 años en adelante, presentando el mayor número de casos en las comunidades de la Región de la Montaña, en donde se carece de centros de salud y especialistas para atenderse, por lo que sufren de ceguera parcial o total a consecuencia de las cataratas, incluso, niños se han detectado con cataratas prematuras, a quienes ha atendido la fundación sin ningún costo.

Alertó que se están detectando cada vez con mayor frecuencia daños de la vista en menores de edad y adolescentes, por el uso de los dispositivos electrónicos, como computadoras y dispositivos móviles, pues la luz azul ocasiona irritación y vista borrosa, por lo que exhortó a que utilicen lentes reflectantes antes de sufrir un daño mayor.

Precisamente, la fundación North, no solo brinda consulta gratuita de la vista, pues también regala el armazón de lentes y sólo se les cobra una cuota de recuperación por la mica, que pueden adquirir en su unidad móvil o bien en sus oficinas de asistencia privada en la calle Progreso número 16 en la colonia centro, a espaldas del ayuntamiento viejo.