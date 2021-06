La CETEG no está en la cerrazón de regresar a clases presenciales: Adolfina Bautista

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) no está en la cerrazón de regresar a clases presenciales el próximo ciclo escolar, sino que existan las condiciones para poder hacerlo.

De esta forma, la responsable de la Comisión Política de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, respondió a lo declarado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, de que iba a "suplicar" al magisterio disidente para que reanuden labores en las escuelas y estén frente a grupo. Estado Maestros piden a Evelyn Salgado asignación de titular de Educación con perfil docente

Al ahondar al respecto, expresó su reconocimiento al titular del Ejecutivo del estado, por la labor que está realizando en la atención de la pandemia del Covid-19, pero el regreso a las escuelas todavía es una incógnita.

Afirmó que como organización, han seguido la misma ruta que ha marcado el mandatario estatal, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acatar las indicaciones para evitar contagios del patógeno.

"Hemos cumplido con el calendario escolar, a pesar que el modelo de la educación a distancia tiene sus propias complejidades, por lo que también queremos el regreso a las aulas", aseguró la dirigente de la CETEG, Bautista Vázquez.

Pero insistió que, antes de pensar en el regreso a las escuelas, primero se debe de resolver que los edificios cuenten con los servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y drenaje, así como la rehabilitación de las estructuras para que sean espacios seguros.

También señaló que no se debe pasar por alto, tomar en cuenta la postura de los padres de familia, porque son la parte medular de que se regrese o no a los planteles escolares, "porque hasta ahorita no tengo conocimiento que hayan sido notificados".

En resumen, indicó que serán vitales estos dos meses de receso que se tomarán al concluir el ciclo escolar, para que se prepare el camino para estar frente a grupo el próximo año lectivo 2021-2022.