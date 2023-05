Jubilados exigen su ahorro del SAR Fovissste

Maestros Jubilados de la región Costa Grande se manifestaron en Chilpancingo para exigir a los gobiernos del estado y federal la devolución del dinero que ahorraron durante su vida laboral en el SAR-Fovissste, mismo que debieron recibir al jubilarse pero algunos tiene hasta una década esperándolo.

Arquimides Ernesto Jiménez Bello, quien es parte de los más de 60 afectados de la región Costa Grande, expresó que durante décadas que estuvieron en activo, el gobierno les descontó el dos por ciento de su salario que se debió depositarle en el SAR Fovisste, como un sistema de ahorro para el retiro.

Al momento de jubilarse se percataron que el SAR Fovissste desapareció y no pudieron reclamar el recurso que legalmente les corresponde.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada, sólo que nos devuelvan lo que legalmente es nuestro, lo que ahorramos”.

Explicó que en todo el estado se tiene más de 10 mil afectados y en la zona de la Costa Grande son dos mil, pero incluidos en su organización son 67, “no sabemos el monto de recursos porque en cada trabajador es diferente debido a que la categoría que haya ostentado.

Estableció que el estado tiene otras deudas con los jubilados como recursos que les corresponde recibir del Plan de Previsión social, pero en este momento la lucha en con el SAR-Fovissste para que le regresen su ahorro.

Los jubilados se colocaron a un costado del boulevard René Juárez a una cuadra de la sede del poder ejecutivo, el dirigente expresó que no afectarían la vialidad de terceros porque ya se tenía programada una mesa de trabajo, no descartaron en hacer bloqueos o tomas carreteras si el estado no atiende sus demandas.