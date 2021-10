Jubilados claman apoyo a AMLO para rescatar el ISSSPEG

Jubilados y pensionados del ISSSPEG hicieron un llamado público al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que haga un préstamo económico urgentes a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tenga como fin exclusivo el pago de sus mesadas ya que tienen rezagos correspondientes al mes de noviembre y no hay garantía de que les paguen octubre.

La ex maestra Dolores Solís Mora, quien se jubiló en el año 2013, indicó que el ISSSPEG tiene un fuerte adeudo con los trabajadores que no son dados de alta en la nómina al concluir su vida laboral, “para que te suban a la nómina tardan uno dos o hasta tres años y este tiempo que no cobras te lo hacen perdido”, lo dejan como adeudo pero no lo pagan pretextando que no hay dinero.

Lee también: Jubilados del ISSSPEG exigen el pago de sus mesadas

Las quejosas explicaron que, entre el gobierno del estado, los municipios y Organismos públicos descentralizados que tiene afiliados al ISSSPEG se tiene un adeudo global superior a los mil millones de pesos por eso propusieron que la Federación busque un mecanismo de capitalizar al organismo a través del crédito que le ha pedido la gobernadora, pero que desde la Federación se retengan el dinero que le compete aportar, de esta forma no seguirán haciendo desvíos.

Comentaron que las cuotas que se tiene que pagar al ISSSPEG tiene una parte que se recauda de descuentos que se aplican a los propios trabajadores entonces ese dinero no es dinero público es un dinero que tiene un fin específico, que es de los trabajadores y debe ser entregado integró al issspeg.

Mencionaron que en este momento la demanda es que se pague el 50 por ciento que les deben de la mesada correspondiente al mes de septiembre y que se garantice el pago del mes de octubre que tiene que ser este viernes.